У рамках нової коаліції: Велика Британія передасть Україні військові машини-амфібії Viking

За даними Міноборони Британії, нова коаліція надасть довгострокову підтримку Україні, включно з навчанням, обладнанням та інфраструктурою для зміцнення безпеки в Чорному морі.

Морська коаліція Британії та Норвегії передасть Україні 20 амфібій Viking і 23 швидкісних човнів. Про це повідомили у пресрелізі Міноборони країни.

"Британія та Норвегія очолили нову коаліцію морських можливостей України. Коаліція запропонує план розвитку Військово-морських сил ЗСУ", — йдеться в повідомленні.

Таким чином, Україна отримає:

2 кораблі для розмінування (тральщики) Sandown;

20 броньованих машин-амфібій Viking;

23 швидкісних човни.

ЗСУ отримають два тральщики-шукачі мін класу Sandown

Військово-морські сили Збройних Сил України отримають від Великої Британії два тральщики-шукачі мін класу Sandown.

Судна обладнані тралами для виявлення та усунення мін. Крім того, вони оснащені зенітним і протичовновим озброєнням.

В управлінні зазначили, що передача кораблів відбудеться в рамках коаліції, що надає підтримку Україні в Чорному морі. Ініціаторами цієї ініціативи виступають Велика Британія та Норвегія.

Нова коаліція забезпечить довгострокову підтримку Україні, надаючи навчання, обладнання та інфраструктуру для зміцнення безпеки в Чорному морі, як пояснили представники британського Міністерства оборони.

"Ці мінно-розшукові кораблі нададуть Україні важливий потенціал, який допоможе врятувати життя на морі та відкрити важливі експортні маршрути, що були сильно обмежені після того, як Путін почав своє незаконне повномасштабне вторгнення", — сказав міністр оборони Британії Грант Шаппс.

Сьогодні він має оголосити про це офіційно. Крім того, очікується, що Шаппс оголосить про черговий пакет військової допомоги Україні.

Нагадаємо, 23 жовтня у Військово-морських силах України повідомили, що два українські протимінні кораблі "Черкаси" та "Чернігів" беруть участь у навчаннях Joint Warrior 23-II, що проходили в межах британських територіальних вод.

15 листопада стало відомо, що Велика Британія передавала Україні експериментальне озброєння. Зокрема, Україна вже отримала новітні ЗРК Terrahawk Paladin від компанії MSI, які запустили у виробництво тільки в січні.