Грузія витісняє Україну та Росію з ринку обслуговування радянської авіатехніки, — ЗМІ (фото)

Місцеві журналісти "засвітили" у кадрі гелікоптери та літаки, які ремонтують і оновлюють в Тбілісі. Військові аналітики порахували, що йдеться про техніку з п’яти країн.

Через війну в Україні грузинські авіапідприємства забрали більшість контрактів з обслуговування радянської техніки. Про це 11 грудня повідомили в українському медіа "Мілітарний".

Аналітики зазначили, що оборонно-промислові комплекси України та РФ нині навантажені держзамовленнями. Водночас Грузія зайняла звільнену нішу та обслуговує військову авіацію для Азії й Африки.

Гелікоптери Мі-17 на підприємстві у Грузії Фото: Tbilisi Aircraft Manufacturing

Зокрема, в ЗМІ потрапили гелікоптери й літаки п’яти країн, які ремонтують і модернізують на грузинському підприємстві Tbilisi Aircraft Manufacturing. Відомо, що потужності компанії розміщені в Тбілісі.

Фахівцям вдалося ідентифікувати на кадрах:

п’ять-шість угорських гелікоптерів Мі-24;

п’ять гелікоптерів Мі-17 з Південного Судану;

вертольоти Мі-35М та Мі-8 з Джибуті;

три азербайджанські вертольоти Ка-27;

штурмовик Су-25 з Конго;

грузинський літак Л-39 "Альбатрос".

Літак Су-25 на підприємстві у Грузії Фото: Tbilisi Aircraft Manufacturing

За даними "Мінітарного" грузинське підприємство давно підтримує та модернізує радянську авіацію для Конго, Чаду та Азербайджану. Проте замовлення для Угорщини, Судану та Джибуті раніше виконували Україна й Росія.

Окрім того, в Грузії немає підприємств, здатних виробляти більшість деталей та агрегатів для ремонту техніки. Тобто можлива опосередкована співпраця з українськими та російськими експортерами.

Гелікоптери Мі-35 на підприємстві у Грузії Фото: Tbilisi Aircraft Manufacturing Гелікоптер Мі-8Т на підприємстві у Грузії Фото: Tbilisi Aircraft Manufacturing

Аналітики уточнили, що головним виробником двигунів для гелікоптерів Мі-24, Мі-35, Мі-8 та Мі-17 є українська компанія "Мотор Січ". Окрім неї основним українським гравцем на ринку ремонту вертольотів є Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон".

Гелікоптери Ка-27 на підприємстві у Грузії Фото: Tbilisi Aircraft Manufacturing

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