"Стають чудовою ціллю": ЗС РФ ховають свою авіацію недалеко від фронту, — Ігнат (відео)

За словами спікера Повітряних сил, противник намагається убезпечити свої літаки за допомогою укриттів і ангарів, однак це не заважає українським захисникам проводити успішні спецоперації.

Російські окупанти почали думати про те, як убезпечити свою авіацію так, щоб далеко не відводити її від лінії фронту. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу Freedom поділився деякими подробицями дій противника.

За його словами, стратегічна авіація зосереджена на різних аеродромах на території Росії, серед яких "Енгельс", "Рязань" і деякі інші. Що стосується тактичної авіації, то тримати її далеко від лінії фронту російським окупантам немає сенсу.

У зв'язку з цим літаки та вертольоти розташовані в спеціальних ангарах і укриттях, щоб українська сторона нібито не змогла їх знайти, проте БПЛА прекрасно справляються з цим завданням.

"Безпілотники летять уночі, летять швидко, тому їх важко збити, і літаки стають чудовою ціллю для цього. Противник робитиме все для того, щоб зберегти свою авіацію", — заявив Юрій Ігнат.

Окремо речник Повітряних сил зауважив, що російська авіація зараз намагається не входити в зону ураження українських сил. Ті випадки з ліквідацією літаків і гелікоптерів, які вже були зафіксовані, є вдалими спецопераціями, які проведені українськими зенітниками біля лінії фронту.

"Це засідки, які дають змогу ловити в пастку. Так було і на півночі нашої країни — вдалося відразу п'ять російських бортів покласти. Так було і в Донецькій області, в Одеській області", — продовжив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, 7 листопада повідомлялося, що в мережі показали роботу української авіації по позиціях окупантів. Українська авіація влучно працює некерованими ракетами по російських загарбниках.