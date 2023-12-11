Розмова Буданова з ЗС РФ, порятунок "Конана" і "вишки Бойка": нові деталі операцій ГУР (відео)

Боєць спецпідрозділу розвідки "Артан" розповів, як проходила підготовка до висадки на "вишках Бойка" та як Кирилу Буданову вдалося вмовити здатися в полон понад десяток ворожих штурмовиків.

Спецпризначенець Головного управління розвідки Міноборони на позивний "Саба" розповів, які операції реалізовує спецпідрозділ "Артан", як пройшло спілкування Кирила Буданова з окупантами та як проходило звільнення "вишок Бойка". Про це відомо з інтерв’ю, оприлюдненого "Радіо Свобода".

"Саба" підтвердив, що за час повномасштабної війни "Артан" брав участь в боях за Київ та Бахмут, виконував операції на Херсонському та Миколаївському напрямах, побував під Харковом та у Чорному морі. Окрім того, спецпризначенці реалізували "енергодарську операцію" та операції в тилу ЗС РФ.

"Робота в тилу ворога що передбачає? Робота із залізничною інфраструктурою, із лініями електропередач, складами, збір інформацій", — пояснив розвідник.

Він розповів, що бійці отримують інформацію про скупчення сил ЗС РФ та передають її в штаб. Там вже ухвалюється рішення щодо ураження.

Переконлива розмова з Будановим

Під час одного з завдань "Артана" в ефір вийшли російські бійці, які перебували поряд. "Саба" згадав, що вони намагались диктувати свої умови. Їм відповів по рації особисто керівник ГУР Кирило Буданов.

Фото Кирила Буданова Фото: Українська правда

"Ну, відповідь була такою, щоб вони здалися в полон. Групою", — передав розвідник.

В результаті обмінний фонд України поповнився на понад 10 ворожих штурмовиків.

Командир — "Титан"

Зі слів спецпризначенця, командир підрозділу має позивний "Титан". Він не сидить у штабі, а бере участь в операціях.

Зокрема, "Титан" разом з підлеглими був на "вишках Бойка", а також допомагав евакуювати свого пораненого бійця з тилу ворога.

Висадка на "вишках Бойка"

"Саба" розповів, що на операцію зі звільнення "вишок Бойка" бійці підрозділу вирушили у гідрокостюмах та з аквалангами.

"Вишка — це передусім був закритий простір. Короткі дистанції…Із собою брали автоматичну короткоствольну зброю", — пояснив він.

Фото з місця подій Фото: Instagram / Спецпідрозділ ГУР МОУ "Артан"

Спецпризначенці також були озброєні протизенітними засобами, керованими ракетами й гранатометами. На шляху до "вишок Бойка" вони потравили у шторм, тож човен приблизно на 60% занурився у воду.

"Кулеметник, який стояв на носі човна із кулеметом — із головою зайшов під воду. І це була не хвиля, а такі там сильні шторми", — згадав "Саба".

Проте він завірив, що обійшлося без втрат. Розвідники завершили операцію мокрими, але цілими. Більш того, їм вдалося "затрофеїти" радіолокаційний комплекс "НЄВА-Б" та некеровані авіаційні ракети.

Підготовка до операції

Спецпризначенець зізнався, що брав участь в плануванні висадки на "вишках Бойка" та підготовці бійців.

"Я готував своїх людей, ми плавали, багато плавали. На човнах. Не можу вам розголошувати цю інформацію", — зазначив він.

Зі слів "Саби", плавання загалом є стандартним елементом підготовки підрозділи. Зокрема, розвідники вчаться плавати зі зв’язаними руками й ногами, в уніформі та штурмових черевиках.

"Вони набираються водою, тягнуть вниз. Так само одяг стає мокрим, сковує рухи", — пояснив військовий.

Порятунок "Конана"

"Конан" — один з бійців "Артана", і під час операції на "вишках Бойка" він випав за борт.

"Саба" розповів, що не давав побратиму шансів, але на ранок дізнався про його порятунок. "Конан" провів у відкритому морі 14 годин, але вижив.

"Я для себе зробив урок — ніколи не потрібно здаватись. Наш командир все зробив для того, щоб його знайшли. А це дуже важко — знайти людину у відкритому морі. Дуже. Практично нереально", — зізнався спецпризначенець.

Нагадаємо, "вишки Бойка" — це бурові газо- та нафтовидобувні платформи, які знаходяться в Чорному морі поблизу берегів тимчасово окупованого Криму. 11 вересня у ГУР офіційно заявили, що Україна повернула їх під контроль.

Про розмову керівника ГУР Кирила Буданова з російськими окупантами вже згадував командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий". Він розповів, що Буданов був особисто присутній на операції та провів зі штурмовою групою ЗС РФ переговори по рації.