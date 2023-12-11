Розмова Буданова з ЗС РФ, порятунок "Конана" і "вишки Бойка": нові деталі операцій ГУР (відео)
Боєць спецпідрозділу розвідки "Артан" розповів, як проходила підготовка до висадки на "вишках Бойка" та як Кирилу Буданову вдалося вмовити здатися в полон понад десяток ворожих штурмовиків.
Спецпризначенець Головного управління розвідки Міноборони на позивний "Саба" розповів, які операції реалізовує спецпідрозділ "Артан", як пройшло спілкування Кирила Буданова з окупантами та як проходило звільнення "вишок Бойка". Про це відомо з інтерв’ю, оприлюдненого "Радіо Свобода".
"Саба" підтвердив, що за час повномасштабної війни "Артан" брав участь в боях за Київ та Бахмут, виконував операції на Херсонському та Миколаївському напрямах, побував під Харковом та у Чорному морі. Окрім того, спецпризначенці реалізували "енергодарську операцію" та операції в тилу ЗС РФ.
"Робота в тилу ворога що передбачає? Робота із залізничною інфраструктурою, із лініями електропередач, складами, збір інформацій", — пояснив розвідник.
Він розповів, що бійці отримують інформацію про скупчення сил ЗС РФ та передають її в штаб. Там вже ухвалюється рішення щодо ураження.
Переконлива розмова з Будановим
Під час одного з завдань "Артана" в ефір вийшли російські бійці, які перебували поряд. "Саба" згадав, що вони намагались диктувати свої умови. Їм відповів по рації особисто керівник ГУР Кирило Буданов.
"Ну, відповідь була такою, щоб вони здалися в полон. Групою", — передав розвідник.
В результаті обмінний фонд України поповнився на понад 10 ворожих штурмовиків.
Командир — "Титан"
Зі слів спецпризначенця, командир підрозділу має позивний "Титан". Він не сидить у штабі, а бере участь в операціях.
Зокрема, "Титан" разом з підлеглими був на "вишках Бойка", а також допомагав евакуювати свого пораненого бійця з тилу ворога.
Висадка на "вишках Бойка"
"Саба" розповів, що на операцію зі звільнення "вишок Бойка" бійці підрозділу вирушили у гідрокостюмах та з аквалангами.
"Вишка — це передусім був закритий простір. Короткі дистанції…Із собою брали автоматичну короткоствольну зброю", — пояснив він.
Спецпризначенці також були озброєні протизенітними засобами, керованими ракетами й гранатометами. На шляху до "вишок Бойка" вони потравили у шторм, тож човен приблизно на 60% занурився у воду.
"Кулеметник, який стояв на носі човна із кулеметом — із головою зайшов під воду. І це була не хвиля, а такі там сильні шторми", — згадав "Саба".
Проте він завірив, що обійшлося без втрат. Розвідники завершили операцію мокрими, але цілими. Більш того, їм вдалося "затрофеїти" радіолокаційний комплекс "НЄВА-Б" та некеровані авіаційні ракети.
Підготовка до операції
Спецпризначенець зізнався, що брав участь в плануванні висадки на "вишках Бойка" та підготовці бійців.
"Я готував своїх людей, ми плавали, багато плавали. На човнах. Не можу вам розголошувати цю інформацію", — зазначив він.
Зі слів "Саби", плавання загалом є стандартним елементом підготовки підрозділи. Зокрема, розвідники вчаться плавати зі зв’язаними руками й ногами, в уніформі та штурмових черевиках.
"Вони набираються водою, тягнуть вниз. Так само одяг стає мокрим, сковує рухи", — пояснив військовий.
Порятунок "Конана"
"Конан" — один з бійців "Артана", і під час операції на "вишках Бойка" він випав за борт.
"Саба" розповів, що не давав побратиму шансів, але на ранок дізнався про його порятунок. "Конан" провів у відкритому морі 14 годин, але вижив.
"Я для себе зробив урок — ніколи не потрібно здаватись. Наш командир все зробив для того, щоб його знайшли. А це дуже важко — знайти людину у відкритому морі. Дуже. Практично нереально", — зізнався спецпризначенець.
Нагадаємо, "вишки Бойка" — це бурові газо- та нафтовидобувні платформи, які знаходяться в Чорному морі поблизу берегів тимчасово окупованого Криму. 11 вересня у ГУР офіційно заявили, що Україна повернула їх під контроль.
Про розмову керівника ГУР Кирила Буданова з російськими окупантами вже згадував командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий". Він розповів, що Буданов був особисто присутній на операції та провів зі штурмовою групою ЗС РФ переговори по рації.