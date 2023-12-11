"Це нонсенс": Україна досі не скасувала угоду про Чорноморський флот РФ в Криму (відео)

Нардеп Володимир Ар’єв пояснив, що "формальних підстав" для скасування ратифікації вистачає, але питання "зависло" у суді. Понад те, з його слів, вже з’явились захисники цих домовленостей.

У 2010 році були укладені так звані "харківські угоди" про умови перебування Чорноморського флоту РФ на території України. Ці домовленості щодо ворожих кораблів у невдовзі захопленому Криму досі не були скасовані. Про це 11 грудня в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів народний депутат Володимир Арʼєв.

Парламентар розповів, що Конституційний суд отримав подання про скасування "харківських угод". Він запропонував розділити це питання на дві складові — політичну та юридичну.

"З точки зору політичної складової, ну дійсно, яке взагалі може бути питання базування Чорноморського флоту і зобов’язання, які бере на себе Україна — це нонсенс. Дуже багато угод з РФ було денонсовано саме протягом уже цієї каденції Верховної Ради", — зазначив Арʼєв.

Проте, з його слів, скасування угоди про російський флот "зависло" у суді. Нардеп підкреслив, що рішення Конституційного суду має бути вже "однозначне і залізне".

"Тут питанням залишається те, яке рішення ухвалить Конституційний суд", — зауважив Арʼєв.

Він розповів, що думки щодо цього питання розділились. Зокрема, є навіть ті, хто захищає угоду про ворожий Чорноморський флот в Криму.

"Як учасник тих подій я можу сказати, що було порушено абсолютно все", — згадав парламентар.

З його слів, була нестача голосів навіть для реєстрації відповідної пропозиції. Окрім того, голосування відбувалось не персонально, а масово — з порушенням норм Конституції.

"Тобто формальних підстав достатньо для того, щоб Конституційний Суд ухвалив рішення про скасування ратифікації", — завірив Арʼєв.

Нагадаємо, про те, що Конституційний суд перевірить "харківські угоди" на відповідність закону, стало відомо ще 14 квітня. За це виступили 49 українських депутатів. Як зазначав Фокус, експрезидент Віктор Янукович погодився на подовження строку перебування ЧФ РФ в Криму на 25 років в обмін на знижки на газ.

В Україні вже порушена справа через підписання "харківських угод". 15 вересня стало відомо, що за це судитимуть колишніх президента Віктора Януковича і голову уряду Миколу Азарова.