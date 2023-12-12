Вибори в Росії: в ISW розповіли, навіщо Кремлю голосування в окупованих регіонах України

За словами аналітиків, Росія, найімовірніше, використовуватиме президентські вибори в березні 2024 року для створення видимості легітимності своєї окупації українських територій.

Кремль хоче провести вибори президента РФ на окупованих територіях України, щоб легітимізувати свій контроль над ними. Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 11 грудня йдеться про те, що Центральна виборча комісія РФ ухвалила рішення про проведення виборів на окупованих територіях України, крім Криму. Так, на півострові запроваджено воєнний стан після консультацій із Міністерством фінансів Росії та Міноборони, а також із ФСБ та окупаційною владою.

"Російське законодавство, зокрема, вимагає, щоб ЦВК консультувалася з цими органами під час розгляду питання щодо проведення виборів у районах, де діє воєнний стан, включно з окупованою Україною", — зазначили аналітики.

За словами експертів, Росія, найімовірніше, використовуватиме президентські вибори в березні 2024 року для створення видимості легітимності своєї окупації українських територій. Зазначається, що Кремль робив те саме під час незаконних референдумів про анексію у 2022 році та регіональних виборів у 2023 році.

Голова ЦВК Росії Елла Памфілова заявила 7 грудня, що голосування в окупованих Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях "дещо відрізнятимуться" за процедурою від виборів у Росії та окупованому Криму.

"ЦВК, найімовірніше, буде використовувати ці різні процедури для фальсифікації голосів на користь Путіна і заяви про високу явку виборців, одночасно неправдиво зображуючи участь окупованої України у виборах як легітимну для міжнародного співтовариства", — сказано у звіті.

Нагадаємо, що 9 грудня в Білому домі висміяли майбутні вибори в Росії. Представник адміністрації президента США Джон Кірбі сказав, що необхідно об'єктивно дивитися на Росію, як вона є, і тверезо оцінювати дії Путіна.