В армії РФ переводять третій великий підрозділ на танки Т-62 зр. 2022 року, – OSINT (відео)

59-й гвардійський танковий полк ЗС РФ був на різних версіях танків Т-72, але тепер у них на озброєні почали зʼявлятись модернізовані Т-62М.

Збройні сили РФ переводять на старіші Т-62М ще одну велику частину. На початок повномасштабної війни 59-тий гвардійський окремий танковий полк була на різних версіях Т-72. Про це повідомляє OSINT-дослідник Naalsio, який досліджує російську армію та її втрати.

Дослідник встановив по відео від 11 листопада 2023 року, що танк Т-62М зразка 2022 року був записаний в районі окупованого Сєвєродонецька. Машина під номером 486 належить 2 загону 9-ї роти 59-го гвардійського танкового полку 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу РФ. У відео танк тягне броньовану ремонтно-евакуаційну машину БРЕМ-1.

Також аналітик заявляє, що станом на лютий 2022 року 59-й танковий полк мав на озброєнні танки Т-72Б та Т-72Б зразка 1989 року. У 2023 році вони отримали ще різні моделі Т-72АВ, Т-72Б3 та Б3 зразка 2022 року, Т-72Б зразка 2022 року, а тепер і Т-62М зразка 2022 року.

Т-62М зразка 2022 року – це модернізація з додатковим встановленням динамічного захисту "Контакт" та іншого прицілу 1ПН96МТ-02. Армія РФ почала використовувати старіші танки через великі втрати більш сучасних машин.

Нагадаємо, 5 грудня окупанти показали ще одну версію модернізації Т-62М з протимінним тралом та динамічним захистом.

27 листопада у ЗМІ показали російський танк Т-62М із захистом "Релікт" та особливостями Т-90М.