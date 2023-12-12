"ХАМАС отримує зброю з України": голова МЗС Ірану перетворився на "папугу" Кремля, — ISW

За словами генерального інспектора Пентагону Роберта Сторча, немає жодних доказів того, що будь-що з озброєнь, переданого Україні на мільярди доларів, було загублено через корупцію або опинилося не в тих руках.

Іранські чиновники, ймовірно, залучені до російської інформаційної кампанії з дискредитації України. 11 грудня на міжнародному форумі в Катарі Doha Forum міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахян, наче папуга, повторив (parroted) одну з тез російської інформаційної кампанії про те, що ліванське угруповання Хезболла і палестинське ХАМАС можуть закуповувати зброю в Україні через незаконні оборудки. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 11 грудня.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв і низка російських ЗМІ в жовтні, після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС, робили ті самі заяви.

Генеральний інспектор Пентагону Роберт Сторч у лютому 2023 року заявив, що його відомство не знайшло якихось доказів того, що якесь з озброєнь, переданих Україні на мільярди доларів, було втрачено через корупцію або ж опинилося не в тих руках.

Кремлівські урядовці продовжують спроби погіршити можливу напруженість між українським політичним і військовим керівництвом. Директор Служби зовнішньої розвідки РФ (СЗР) Сергій Наришкін 11 грудня заявив, що на Заході нібито обговорюють заміну президента України Володимира Зеленського на когось іншого. У російських джерелах ширяться повідомлення про політичну напруженість в Україні. Робляться спроби дискредитувати українське керівництво і знизити підтримку Заходу.

Нагадаємо, що Путін розширює флот РФ за межі України та Східної Європи й готується до конвенційної війни з НАТО.

Також повідомлялося, що 11 грудня Сили оборони України продовжували операції в районі Кринок Херсонської області.