Величезне оборонне замовлення: Бундесвер має намір посилити ППО, закупивши 1280 ракет IRIS-T, — ЗМІ

За інформацією журналістів, у Бундестазі найближчим часом розглянуть ініціативу надання Україні 120 ракет і 20 пускових установок комплексу IRIS-T.

Німеччина має намір розширити свій військовий потенціал шляхом значних інвестицій у ракети ППО. Уряд ФРН розпочав реалізацію планів з придбання значної кількості ракет класу "земля-повітря" IRIS-T, зокрема, йдеться про закупівлю 1280 перехоплювачів. Про це 11 грудня повідомили оглядачі Bulgarian Military з посиланням на джерела в Бундесвері.

Повідомляється, що цю інформацію було отримано з документа з планування майбутнього засідання бюджетного комітету Бундестагу, яке має відбутися наступної середи. У документі йдеться про те, що рішення вже практично ухвалено, і згадується про майбутнє укладення угоди.

Ця важлива угода передбачає виробництво і постачання 1280 керованих ракет малої дальності IRIS-T, звісно, з початковим зобов'язанням поставити 120 ракет IRIS-T в Україну. Оглядачі зазначають, що Київ може отримати ще щонайменше 20 пускових установок цих німецьких ЗРК.

Ця нова стратегія підкреслює прагнення Німеччини зміцнювати свій військовий потенціал і підтримувати союзників. Вона знаменує собою значне оновлення оборонного потенціалу країни та слугує чітким показником стратегічних пріоритетів Німеччини в підтримці територіальної безпеки, підсумували оглядачі.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 21 листопада оголосив про новий пакет допомоги Україні на загальну суму понад 1,3 млрд євро. До нього увійшли додаткові системи ППО, а також безпілотники і 155-мм боєприпаси.