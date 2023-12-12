Захопили терикон: Зеленський підтвердив успіхи ЗСУ під Горлівкою (відео)

Бійці Сил оборони відбили в росіян один із териконів під містом Донецької області, яке окуповане з 2014 року, заявив президент. Тепер українські воїни закріплюються на нових позиціях.

12 грудня президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив успішне просування бійців ЗСУ біля тимчасово окупованої росіянами Горлівки в Донецькій області. Політик опублікував відео з кадрами бойових дій. Про ситуацію на Донбасі йдеться в дописі в Telegram-каналі президента.

Зеленський вказав, що штурмові дії здійснили бійці штурмової групи 24 ОМБр імені короля Данила. Бій відбувався в складних умовах, але українські воїни здобули перемогу — вибили ворога із зайнятих позицій.

"Тепер над териконом майорить наш прапор", — наголосив президент.

На кадрах із місця подій можна побачити, як готувався штурм, як виходили на позиції. Зафіксували, як вибралися на терикон і встановили український прапор. Також показують п'ятьох російських військових, яких вдалося захопити в полон.

Із нової висотної точки на позиціях ЗСУ видно окуповану місцевість під Горлівкою на кілька кілометрів довкола, свідчить відео.

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Зазначимо, Горлівка — населений пункт на північний схід від Донецька, який перебуває в окупації з 2014 року. На відео вказано, що йдеться терикон біля населеного пункту Південне.

Терикон біля Горлівки, який бійці ЗСУ відбили в ЗС РФ Фото: Скриншот

У звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 12 грудня не повідомляли про успіхи під Горлівкою. Однак вказували на посилені атаки ворога в районі Авдіївки — тут відбулося 42 атаки. Також тривають штурми ЗС РФ під Бахмутом (14 атак) і Мар'їнкою (14 атак).

Лінія фронту на Донбасі станом на 12 грудня 2023 року Фото: DeepState

Зранку 12 грудня аналітики Інституту вивчення війни повідомили про деякі успіхи бійців ЗСУ на плацдармі на Кринками. Зокрема, стало відом про висадку на лівобережжі ще 50 військових ЗСУ.

Нагадуємо, видання The Times розповіло про флотилію патрульних катерів, які утримують берегову лінію Дніпра. Водночас народна депутатка пояснила, як потрібно змінити систему мобілізації, щоб набрати нових людей до лав ЗСУ.