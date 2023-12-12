"Мери можуть не боятися": в одеському ТЦК розповіли, скільки депутатів мобілізували до ЗСУ

У військкоматі кажуть, що немає спеціальної категорії для призову, є військово-облікові спеціальності, які потребують у армії. Тому набирають тих, хто має ці спеціальності.

На Одещині працівники ТЦК та СП мобілізували на сьогодні 104 депутати міських, селищних та сільських рад. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Одеса повідомив начальник Одеського обласного ТЦК та СП Олександр Охріменко.

Він зауважив, що працівники центрів перевіряють усіх військовозобов'язаних попри їхні посади.

За словами облвійськкома, міські голови населених пунктів Одещини можуть не боятися мобілізації, через те, що ця посада заброньована державою.

Олександр Охріменко також прокоментував роботу представників ТЦК у спортивних залах та торгових центрів і вручення повісток в громадських місцях.

"На мою думку, межі для противника не існує, бо захищати державу повинен кожен на тому рівні, на якому він може це робити. Інформація в мережі подається так, як вигідно деяким категоріям осіб, і зокрема, й противнику, який розкручує її в свій бік", — сказав він.

Військком зауважив, що працівники ТЦК та СП на Одещині вивчають ці випадки і кожен з них розбирають, щоб в майбутньому уникнути подібних помилок.

Також Олександр Охріменко зазначив, що впродовж місяця в Одесі призвані понад 100 людей на контрактній основі. Щодо загальної кількості мобілізованих, то її віськком не назвав, зазначивши лише, що в Одесі достатньо військовозобов'язаних, які можуть бути мобілізованими. Він зауважив, що повістки вручаються там, де дає змогу обстановка.

Нагадаємо, що член комітету з нацбезпеки Соломія Бобровська пропонує вивести ТЦК з підпорядкування Сухопутних військ. На її думку, певні повноваження потрібно передати бригадам, які уміють працювати з людьми.

8 грудня народний депутат і секретар комітету з нацбезпеки Роман Костенко пояснив, чому працівники ТЦК допускають насильство до військовозобов'язаних чоловіків.