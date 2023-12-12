"Кропітка робота захисників": у ЗСУ висловилися про успіхи в районі Горлівки

За словами начальника служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Володимира Фітьо, українські захисники продовжують штурмові дії південніше за Бахмут, що приносить сприятливий результат.

Успіхів українських військових біля тимчасово окупованої Горлівки Донецької області досягнуто завдяки наполегливій праці. Захисники активно підтримують оборону на цій ділянці фронту. Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

Фітьо розповів подробиці звільнення території в межах Горлівки від російських окупантів.

"Деталі такі, що ми бачили в щоденних зведеннях Генерального штабу. Ми всі бачили прекрасно, що південніше за Бахмут українські підрозділи продовжують свої штурмові дії. Українські захисники перебувають в активній обороні", — відповів він.

Фітьо підкреслив, що за найсприятливіших сценаріїв українські військові переходять до наступу, покращуючи свою тактичну позицію.

За його словами, "це приємна новина, але не сенсація".

"Це важка, кропітка робота наших захисників, і відповідно на цьому етапі вона принесла ось такий результат", — додав він.

Нагадаємо, 9 грудня оглядач зазначив, що війська Росії готуються захопити нові населені пункти, якщо програють Авдіївку. На думку Олександра Коваленка, російська армія готує третій штурм міста й хотіла б окупувати його до Нового року.