"Шахеди" з реактивним двигуном простіше буде знищити, – експерт з авіації (відео)

У разі несуттєвого зростання показників швидкості у таких ударних безпілотників суттєво впаде дальність, тому долітати до західних областей України такі БПЛА вже точно не зможуть, зазначив Валерій Романенко.

"Шахеди" з реактивним двигуном будуть уразливіші для українських Повітряних сил. Про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" повідомив експерт з авіації Валерій Романенко.

Він зазначив, що швидкість БПЛА у такому разі зросте не на значний показник. Також різко впаде їхня дальність. Потужність цих дронів також виявиться меншою.

"Ураження від цих дронів зменшиться в 5 разів – вибухівки буде менше в 5 разів", – пояснив фахівець.

Романенко зазначив, що "шахед" дуже великий, а двигун там можна встановити маленький, який не дасть потрібну тягу, щоб його розігнати. В окупантів немає реактивних двигунів менших за розміром, ніж для російських ракет, які можна встановити на "шахеди".

"Судячи з усього, там буде стояти якісь авіамодельний двигун, тобто приросту тяги він не дасть", – зауважив він.

Романенко додав, що навіть у разі несуттєвого зростання показників швидкості, у таких ударних безпілотників суттєво впаде дальність. Долітати до західних областей України, з його слів, вони вже точно не зможуть.

На БПЛА іранського виробництва, як пояснив фахівець, становили боєголовку 48 кг, на російських "Геранях" стандартна 0- 40 кг. Ураження від цих дронів зменшиться в п'ять разів — вибухівки менше вп'ятеро, оскільки заявлено про 5 кг.

"Можливість знищення цих дронів зросте різко", – додав фахівець.

Авіаексперт пояснив, що така будова буде пов'язана з тепловою сигнатурою — як "трамвайні колії" — яку по собі й залишає реактивний двигун. Завдяки цьому бійці мобільних вогневих груп по повітряних цілях зможуть успішно відпрацьовувати з ПТРК. Така зброя наразі не демонструє високо ефективності проти нинішніх "шахедів" з мопедними двигунами.

Нагадаємо, 9 грудня стало відомо, що українські військові вчаться знищувати "Шахеди" на симуляторах. Як пояснив співвласник PSS by Logics7 Ігор Бєлов, компанія вирішила сфокусуватися на розробці симулятора вогневої підготовки з додаванням певних модулів зброї.