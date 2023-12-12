"Процес триває": військком Одещини назвав кількість мобілізованих депутатів (відео)

Усі категорії громадян, як пояснив начальник Одеського ОТЦК та СП Олександр Охріменко, зобов'язані звірити дані та підпадають під призов, за виключенням бронювання чи мають інші підстави, які дають їм не бути призваними до лав Збройних Сил.

Мобілізація в Україні депутатів теж стосується, і їхній призов на службу триватиме. Про це під час брифінгу в Ukraine Media Center Odesa 12 грудня розповів Олександр Охріменко, начальник Одеського ОТЦК та СП.

Різні категорії депутатів в Одеській області міських та селищних рад призиваються до лав українського війська. Загалом призвано 104 особи.

"Цей процес триває", – повідомив він.

Охріменко наголосив на тому, що мобілізація депутатів не зупинилася. Він звернув увагу на те, що звірка облікових даних стосується усіх категорій військовозобов'язаних без розподілу на мешканців міських чи селищних рад, або депутатів чи підприємців.

"Усі категорії зобов'язані звірити дані та підпадають під призов, за виключенням бронювання чи мають інші підстави, які дають їм не бути призваними до лав Збройних Сил", – заявив керівник ОТЦК та СП.

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Мобілізація в Україні

Українці скаржаться, що в Києві й Одесі, а також інших великих містах, співробітники ТЦК не звертають уваги на нічні клуби, водночас у районах і селах забирають на службу всіх чоловіків, а в ЗСУ вік мобілізованих — окремий виклик. Представниця Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська повідомила подробиці. З її слів, мобілізація в Україні повинна змінити ставлення до пересічного військового в армії загалом, підрозділи ЗСУ мають комплектуватися за принципом якості, а не кількості.

Вік захисників, з її слів, є певним викликом. Вона зазначила, що чоловіки у віці понад 50 чи 45 років не покажуть тієї фізичної результативності.

Нагадаємо, у ТЦК та СП, як зазначила адвокатка Марина Бекало, можуть не знати про наявність права на відстрочку в громадянина. За її словами, військовозобов'язані та резервісти, незалежно від того, чи підлягають призову, повинні дотримуватися правил військового обліку. До ТЦК та СП вони можуть подати відповідні документи, які надають їм відстрочку.