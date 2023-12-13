Снайпери ССО ліквідували ворожу розвідгрупу під Авдіївкою: які втрати понесли ЗС РФ (фото)

Вночі бійці помітили ворога, який намагався просунутися в глибину позицій Сил оборони. Ворожих солдатів вдалося зупинити завдяки точній роботі українських захисників.

Снайпери Сил Спеціальних Операцій Збройних сил України знищили російську розвідувальну групу на Авдіївському напрямку. Про це повідомили в пресслужбі ССО в Telegram.

"Під час нічного спостереження в районі Авдіївки снайпери 8-го окремого полку зафіксували ворожу розвідувальну групу, яка намагалася просунутися в глибину позицій Сил оборони", — йдеться у повідомленні.

Натомість оператори ССО відкрили вогонь по російських окупантах та зупинили ворога. У результаті Збройні сили Російської Федерації втратили чотирьох бійців.

Снайпери помітили ворожу розвідувальну групу

"Йдемо далі! — додали українські військові.

У пресслужбі ССО опублікували ролик, у якому вночі окупанти малою розвідувальною групою намагалися здійснити спробу просування. Проте українські снайпери їх помітили та ліквідували.

Український снайпер цілиться в російського війського

Нагадаємо, 12 грудня стало відомо, що бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади знищили російську вогневу систему "Солнцепек" за допомогою FPV-дрона. Зі слів командира підрозділу Максима, це вдалося зробити в той момент, коли ворожа техніка рухалася. Він наголосив, що дрони рятують життя українським військовим. Зокрема, були випадки, коли один звичайний "мавік" зупиняв штурм.

Того ж дня аналітики DeepState показали кадри ефективної роботи бійці 88-го батальйону 35-ї ОБрМП, які кількома ударами зупинили російських окупантів, які на своїй техніці з високою швидкістю намагалися пересуватися дорогою в лісі на лівому березі Херсонської області. Це сталося біля селища Кринки.