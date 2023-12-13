Руйнування та поранені: наслідки нічної атаки Shahed по Одещині (фото)

За інформацією Сил оборони півдня, один із збитих дронів впав на територію комунального авторемонтного підприємства в місті. Спалахнула пожежа.

Росіяни атакували безпілотниками Shahed-131/136 цивільну інфраструктури в Одеській області. Всі 9 дронів вдалося збити, однак у результаті падіння уламків постраждали 2 людей, є руйнування. Про це повідомляють Сили оборони півдня.

За їхньою інформацією, один із збитих дронів впав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі, спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

Крім того, зазначають, що двоє цивільних співробітників отримали поранення, вони госпіталізовані, їх стан задовільний.

"Зруйновано ангар, пошкоджено 11 цивільних автівок, 3 — вигоріли вщент", — йдеться у повідомленні.

Також, за інформацією Сил оборони півдня, в Одеському районі уламками іншого збитого дрону пошкоджено одну з будівель припортової інфраструктури. Люди не постраждали.

Ракетна атака на Київ

Нагадаємо, у ніч на 13 грудня Збройні сили Росії випустили по Києву 10 балістичних ракет. Усі ворожі цілі було знищено протиповітряною обороною у небі. Уламки ракети впали у трьох районах столиці. Поранення отримали понад 50 людей.

Також відомо, що уламки однієї з ракет впали на територію медзакладу. У корпусах лікарні вибило вікна, а травми отримала одна людина.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що окупанти вже декілька ночей випускають по столиці України у нічні години балістичні ракети. У Повітряних силах ЗСУ кажуть, що таким чином ЗС ПФ намагаються використати ефект несподіванки та завдати удари у ті години, коли люди сплять.