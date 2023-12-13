Новий P322-COMP: SIG Sauer розширює лінійку пістолетів для змагань (відео)

Пістолет розрахований для стрільби патронами калібру .22LR і зорієнтований на змагальну стрільбу. Для цього зброю оснащено деталями, характерними для спортивних пістолетів.

Збройова компанія SIG Sauer розширює свій асортимент, представивши P322-COMP, вдосконалену версію моделі P322. Цей пістолет покликаний встановити нові стандарти в категорії зброї калібру .22LR, орієнтованих як на новачків, так і на досвідчених стрільців, завдяки своїм можливостям для участі в змаганнях. Детально про новинку німецьких зброярів розповіли 13 грудня оглядачі Army Recognition.

Модель P322-COMP орієнтована на широке коло стрільців, від новачків до експертів, і має характеристики, оптимізовані для змагальної стрільби. Новий пістолет від SIG Sauer зберіг характерні елементи оригінального P322, такі як ємкість магазину на 20 патронів, регульований спусковий гачок і конструкція з можливістю встановлення оптики. Разом з тим він отримав низку удосконалень.

Так пістолет був оснащений компенсатором, який зменшує підкидання ствола під час пострілу, підвищуючи швидкість і точність стрільби. Пістолет комплектується магазином на 20 патронів і ще одним магазином на 25 патронів. Для зручності використання зброю оснащено спортивним важелем для виймання подовженого магазину. Крім того, в пістолет інтегрований приціл ROMEOZero ELITE з червоною крапкою.

Загальні характеристики пістолета і габарити:

калібр — .22LR (5,72 мм);

довжина — 8 дюймів (20,32 см);

ширина — 2,2 дюйма (5,59 см);

висота — 6,1 дюйма (15,48 см);

вага пістолета з магазином — 19,8 унції (0,56 кг).

Пістолет оснащений направляючою для аксесуарів M1913 та ударно-спусковим механізмом одинарної дії. Руків'я виконане з компактного чорного полімеру, а ствол — з вуглецевої сталі. Затвор має прозоре анодування, а рамка зроблена зі сплаву. У комплект постачання входить перехідник із різьбленням, що дає змогу за бажання встановити глушник.

"Компактні розміри й поліпшена ергономіка роблять його привабливим для широкого кола користувачів, від новачків до досвідчених стрільців", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, 30 листопада компанія SIG Sauer оголосила про поповнення своєї лінійки новим пістолетом — P320-Xten Endure. Зброя розроблена для використання в найсуворіших умовах на відкритому повітрі, і призначена для найвимогливіших користувачів.