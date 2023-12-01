SIG Sauer для суворих умов: компанія представила новий пістолет P320-Xten Endure

Пістолет є першою моделлю в лінійці Endure, де особливу увагу приділено надійності та довговічності зброї. У цьому зразку затвор має покриття Cerakote, яке забезпечує максимальний захист від зовнішніх впливів.

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Швейцарський виробник SIG Sauer 30 листопада оголосив про поповнення своєї лінійки новим пістолетом — P320-Xten Endure. Зброя розроблена для використання в найсуворіших умовах на відкритому повітрі, і призначена для найвимогливіших користувачів, повідомляє Army Recognition.

P320-Xten Endure є першою моделлю в серії Endure від SIG Custom Works. Сама лінійка створена для забезпечення надійності та довговічності в складних зовнішніх умовах. У ній особлива увага приділяється характеристикам, що підвищують ефективність стрільби в різних умовах, особливо в несприятливих погодних умовах.

Модель P320-Xten Endure, що стала першою в серії Endure, демонструє кілька ключових характеристик. Пістолет має затвор із покриттям Cerakote, що забезпечує максимальний захист від зовнішніх впливів, і унікальний для Custom Works топографічний малюнок, нанесений лазером. Рукоятка має лазерне напилення LXG для оптимального зчеплення з поверхнею в умовах підвищеної вологості.

Загальна довжина пістолета становить 21,60 см, а вага — менше ніж 1 кг, включно з магазином, що, за словами виробника, робить його ідеальним для захисту в умовах дикої природи.

Довжина ствола становить 12,7 см, який забезпечує високу точність стрільби. Зброя випускається в калібрі 10 мм і комплектується трьома магазинами на 15 патронів. У стандартну комплектацію також входять денні та нічні приціли X-RAY3, а також оптичний приціл PRO footprint.

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"P320-Xten Endure отримав переважно позитивні відгуки. Однак ціна може стати стримувальним фактором для випадкових стрільців або тих, хто не має у своєму розпорядженні достатнього бюджету", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що компанія Smith & Wesson розширила свій каталог, анонсувавши 19 жовтня карабін Response 9MM. Зброя має систему FLEXMAG, яка дає змогу використовувати різні магазини для пістолетів 9 мм із подвійним стеком.