SIG Sauer для суровых условий: компания представила новый пистолет P320-Xten Endure

Пистолет является первой моделью в линейке Endure, где особое внимание уделено надежности и долговечности оружия. В данном образце затвор имеет покрытие Cerakote, которое обеспечивает максимальную защиту от внешних воздействий.

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Швейцарский производитель SIG Sauer 30 ноября объявил о пополнении своей линейки новым пистолетом — P320-Xten Endure. Оружие разработан для использования в самых суровых условиях на открытом воздухе, и предназначен для самых требовательных пользователей, сообщает Army Recognition.

P320-Xten Endure является первой моделью в серии Endure от SIG Custom Works. Сама линейка создана для обеспечения надежности и долговечности в сложных внешних условиях. В ней особое внимание уделяется характеристикам, повышающим эффективность стрельбы в различных условиях, особенно в неблагоприятных погодных условиях.

Модель P320-Xten Endure, ставшая первой в серии Endure, демонстрирует несколько ключевых характеристик. Пистолет имеет затвор с покрытием Cerakote, обеспечивающим максимальную защиту от внешних воздействий, и уникальный для Custom Works топографический рисунок, нанесенный лазером. Рукоятка имеет лазерное напыление LXG для оптимального сцепления с поверхностью в условиях повышенной влажности.

Общая длина пистолета составляет 21,60 см, а вес — менее 1 кг, включая магазин, что, по словам производителя, делает его идеальным для защиты в условиях дикой природы.

Длина ствола составляет 12,7 см, который обеспечивает высокую точность стрельбы. Оружие выпускается в калибре 10 мм и комплектуется тремя магазинами на 15 патронов. В стандартную комплектацию также входят дневные и ночные прицелы X-RAY3, а также оптический прицел PRO footprint.

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"P320-Xten Endure получил в основном положительные отзывы. Однако цена может стать сдерживающим фактором для случайных стрелков или тех, кто не располагает достаточным бюджетом", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что компания Smith & Wesson расширила свой каталог, анонсировав 19 октября карабин Response 9MM. Оружие имеет систему FLEXMAG, которая позволяет использовать различные магазины для пистолетов 9 мм с двойным стеком.