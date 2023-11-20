Південноамериканські 9 мм: Чилі випускає новий 16-зарядний пістолет Tornado-F

Чилійські зброярі вирішили оснастити зброю рамкою з полімерних матеріалів. Через це зброя стала легшою та стійкішою до корозії.

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Чилійська компанія Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae) має намір у грудні 2023 року випустити на чилійський ринок новий напівавтоматичний пістолет Tornado-F калібру 9х19 мм. Спочатку прототип цієї моделі був відомий як пістолет Volcano, а пізніше Volcano-F. Про це 20 листопада повідомили в Army Recognition.

У межах плану з відродження сегмента ручної вогнепальної зброї чилійська стратегічна оборонна компанія розробила дві нові моделі — Tornado-F і Esparta-F, які відрізняються від Volcano-F не сталевою, а полімерною рамкою. Розробники дійшли висновку, що полімер, на відміну від сталі, окрім стійкості до корозії та легкості, відображає сучасні виробничі вподобання, а також зміни в попиті й технологіях.

Детальніше про Tornado-F

Пістолет Tornado-F призначений для безпосередньої оборони, має ергономічний дизайн і захисні елементи, що забезпечують надійність поводження. Стійка до ударів полімерна конструкція високої щільності дає змогу знизити масу зброї до 875 гр із порожнім магазином. Затвор, ствол і внутрішні компоненти виконані зі сталі відповідно до стандартів ISO 9001.

Зброя має планку Пікатінні й отвір у рукоятці для страхувального шнура. Місткість магазину становить 16 патронів калібру 9х19 мм. Для розбирання зброї не потрібно спеціальних інструментів.

Ствол завдовжки 112,5 мм з шістьма шестигранними канавками покращує купчастість стрільби. За загальної довжини 207 мм, висоти 140 мм і ширини 30 мм Tornado-F досить зручний.

Обробка поверхні — фосфатування та рідке фарбування — відповідає сучасним високим стандартам для вогнепальної зброї.

Попередник Tornado-F — пісоліт FAMAE Volcano

"Випуск Tornado-F — важливий крок для компанії Famae, що знаменує її повернення на світовий ринок зброї. Чилійські поліцейські структури та цивільне населення виявили великий інтерес до цієї моделі, і нещодавно почалося її серійне виробництво", — підсумували оглядачі.

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Раніше повідомлялося, що в серії чеських пістолетів-кулеметів CZ Scorpion EVO 3 з'явилася нова компактніша модель CZ Scorpion EVO 3 S2 micro. Модифікація відрізняється меншими габаритами. Зокрема, було встановлено ствол завдовжки 140 мм, оснащений спіральним трищілинним вогнегасником.