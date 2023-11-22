Зброярі Smith & Wesson представили карабін 9MM Response: що відомо про новинку

Карабін вирізняється наявністю системи FLEXMAG, яка дає змогу використовувати різні дворядні пістолетні магазини калібру 9 мм не тільки від Smith & Wesson, а й інших виробників.

Related video

Компанія Smith & Wesson розширила свій каталог, анонсувавши 19 жовтня карабін Response 9MM. Зброя являє собою універсальну платформу, яка вирізняється наявністю системи FLEXMAG, що дає змогу використовувати різні магазини для пістолетів 9 мм з подвійним стеком від Smith & Wesson та інших великих виробників. Про це повідомляє ресурс Army Recognition.

Оглядачі пишуть, що новий Response 9MM покликаний задовольнити зростаючі потреби любителів і професіоналів вогнепальної зброї. Карабін вийшов досить цікавим, оскільки система FLEXMAG надає йому гнучкості. Наприклад, зброя може вести вогонь патронами для Glock, оскільки пістолетний магазин може бути легко модифікований.

Карабін 9ММ має довжину 81,6 см (32,13 дюйма), ширину 7 см (2,75 дюйма) і висоту 20,3 см (8 дюймів), що забезпечує його збалансованість і ергономічність. Маса карабіна від Smith & Wesson 2,7 кг — це відносно легка зброя завдяки полімерній рамі. Ємність магазину становить 23 патрони.

"Газовідвідна автоматика і ствол карабіна, виготовлений із матеріалу 4140 CM, забезпечують надійну роботу і точність стрільби. Ствол також оснащений різьбовим протектором", — зазначили оглядачі.

Органи управління 9ММ — як і в карабінів Modern Sporting Rifle на базі AR-10/AR-15, що полегшує перехід на нову платформу. Ударно-спусковий механізм із плоскою поверхнею і полімерна рукоятка забезпечують зручність і підвищують точність стрільби. Зброя оснащена планкою Пікатіні, що дає змогу встановлювати різні аксесуари, як-от оптика, лазери та ліхтарі.

Важливо

Спецназ ВМС Іспанії озброять багатокаліберною стрілецькою системою MCX Rattler (фото)

Компанія оголосила і ціну Response 9MM, яка в США становить 799 доларів.

Загалом новий карабін компанії Smith & Wesson розроблено за принципом універсальності, що на сьогодні є досить важливим критерієм, підсумували оглядачі.

Нагадаємо, чилійська компанія Famae планує в грудні 2023 року випустити на внутрішній ринок новий напівавтоматичний пістолет Tornado-F калібру 9х19 мм. Особливістю пістолета є рамка з полімерних матеріалів, через що зброя стала більш легкою і стійкою до корозії.