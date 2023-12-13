Зеленський попередив Конгрес США про загрозу партизанської війни в Україні, – ЗМІ

За даними журналістів, президент України покинув США без чітких зобовʼязань, що найважливіший союзник Києва продовжить підтримку Києва через тривалі бойові дії.

Під час візиту в США президента України Володимира Зеленського відбулася зустріч з американськими законодавцями. Український лідер попередив про можливість партизанської війни в Україні, якщо Штати не виділять новий пакет військової допомоги на 61 млрд доларів. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Виділення військової допомоги на 2024 рік є життєво важливою для України. Заявляється, що Зеленський покинув Вашингтон без чітких зобовʼязань, що найважливіший союзник продовжить підтримку, бо війна проти РФ затягнулась на третій рік.

Наразі пропозиція президента Джо Байдена про виділення одним пакетом допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та на вирішення питання безпеки американських кордонів вже чотири місяці як застрягли в обговореннях конгресу. Український президент торік перебував в Конгресі й "купався в оваціях", а зараз прийом виявився "більш прохолодним".

За даними джерел видання, Володимир Зеленський повідомив, що в Україні призиватимуть до армії чоловіків старших за 45 років. Україна може буде змушена вдатись до партизанської війни, бо допомога від США та Європи все меншає. Один з найближчих союзників Байдена сенатор Кріс Кунс з Делаверу каже, що президент не повинен повертатися й благати про допомогу та підтримку.

"Здається, адміністрація Байдена просить мільярди додаткових доларів без належного нагляду, без чіткої стратегії перемоги і без жодних відповідей, які, на мою думку, американський народ має отримати", — заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон після особистого звернення Зеленського.

Разом з тим президент Зеленський сказав, що він отримав позитивні сигнали після візиту в США.

Нагадаємо, 13 грудня Володимир Зеленський прибув до Норвегії з неанонсованим візитом для зустрічі з лідерами Північної Європи.

Фокус розбирався, що сказали Джо Байден та Володимир Зеленський під час прессконференції.