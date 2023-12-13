Розстріляли й втопили: прикордонники показали, як збивали Shahed вночі на Одещині (відео)

Бійці Білгород-Дністровського загону уразили ворожий ударний дрон за допомогою влучних пострілів. Після знищення БПЛА, той упав у воду.

Українські прикордонники показали, як знищили російський безпілотний літальний апарат типу Shahed в Одеській області. Про це повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби в Telegram.

"Влучними пострілами прикордонники Білгород-Дністровського загону вразили ворожий "шахед". Безпілотник впав у воду", — йдеться у повідомленні.

У Держприкордонслужбі опублікували відео, у якому показали, як українці відкрили вогонь по ворожому дрону типу Shahed. Після влучних пострілів, БПЛА було знищено.

Атака БПЛА на Одещині: що відомо

У середу 13 грудня Збройні сили Російської Федерації атакували безпілотними літальними апаратами типу Shahed-131/136 Одеську область, зокрема цивільну інфраструктуру. Українська протиповітряна оборона знищила всі дев'ять дронів, проте один із них впав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі, в результаті чого спалахнула пожежа. Двоє цивільних співробітників отримали поранення, їх госпіталізували до лікарні.

Крім цього, було зруйновано ангар, пошкоджено 11 цивільних автівок, три з них вигоріли вщент. В Одеському районі уламки іншого БПЛА пошкодили одну з будівель припортової інфраструктури, постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 13 грудня російські військові атакували Київ. Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що ворог міг використати зенітні ракети 48Н6, випущені із ЗРК С-400 "Тріумф". Зокрема, окупанти цілилися в об'єкт критичної інфраструктури.