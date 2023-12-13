В Україну прибула друга батарея ЗРК Patriot із Німеччини, — аналітики

За словами аналітиків, які посилаються на джерела в пресслужбі "Люфтваффе", йдеться про техніку, яку в жовтні пообіцяв передати Києву канцлер Олаф Шольц.

Другу батарею ЗРК Patriot уже доставили з Німеччини в Україну, а українські захисники, які з нею працюватимуть, пройшли підготовку на початку грудня. Про це повідомляється в акаунті German Aid to Ukraine соцмережі X, який відстежує допомогу Україні з Німеччини.

Йдеться про другу за рахунком батарею Patriot, яку в жовтні пообіцяв передати Україні федеральний канцлер Олаф Шольц, зазначають журналісти, посилаючись на джерела в пресслужбі Повітряних сил Німеччини ("Люфтваффе").

Комплекс Patriot складається зі станції управління вогнем, радіолокаційної станції, 8 пускових установок і, імовірно, близько 60 ракет.

Нагадаємо, що 7 грудня стало відомо про те, що в Україні налагодять виробництво комплексів FrankenSAM. За словами українських експертів, імовірно, йдеться про три проєкти: адаптацію ракет AIM-9M, RIM-7 і гібридні системи Patriot з українськими РЛС.

Також повідомлялося, що ЗС РФ використовували нову стартову точку запуску Shahed. У британській розвідці підтвердили п'ять місць, з яких російські військові запускають безпілотники іранського виробництва. Це Балаклава і мис Чауд у Криму, а також російські Єйськ, Приморсько-Ахтарськ і Курськ.