ЗС РФ використали нову стартову точку запуску Shahed: де вона знаходиться

Британська розвідка підтвердила п'ять місць, з яких російські військові запускають ударні безпілотники. Мова йде про Балаклаву, мис Чауда в Криму, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ та Курськ у Росії.

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Збройні сили Російської Федерації почали використовувати новий стартовий майданчик для запуску безпілотних літальних апаратів типу Shahed. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в X (Twitter).

"12 грудня 2023 року Росія запустила щонайменше 15 односторонніх ударних безпілотних літальних апаратів Shahed з Балаклавського району Криму. Це новий стартовий майданчик для Shahed на півдні від Севастополя", — йдеться у повідомленні.

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В оборонному відомстві Британії наголосили, що Балаклава — це п'яте підтверджене місце запуску ударних дронів, тоді як ворог ще використовує мис Чауда (Крим), Єйськ, Приморсько-Ахтарськ та Курськ у Росії.

Згідно з повідомленням російських офіційних осіб, ППО нібито перехопила 41 атаку українських дронів на військові об'єкти в тимчасово окупованому Криму, включно з районом мису Чауда. Зокрема, Чауда є відомим місцем запуску БПЛА типу Shahed, його ворог використовує з початку вересня 2023 року.

У британській розвідці вважають, що ЗС РФ можуть розосередити свої можливості запуску Shahed на кілька локацій, як для захисту сил, так і для ускладнення роботи української ППО.

Російська Федерація, ймовірно, використовуватиме додаткові пускові майданчики у відповідь на атаки ЗСУ, змушуючи адаптуватися до нових транзитних коридорів цих систем, додали в Міноборони Британії.

Нагадаємо, 11 грудня український військовослужбовець, фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Безкрестнов розповів, що в Ірані представили новий БПЛА типу Shahed-238, який значно відрізняється від тих, які РФ використовує для обстрілів.

12 грудня журналіст "Воєнного Фокусу" Олександр Матвієнко повідомив, що німецькі зенітні установки Gepard можуть ефективно знищувати російські дрони та крилаті ракети, що летять на швидкості 800-900 км/год.