"Запускали й раніше": військовий розкрив нові деталі про Shahed з українською SIM-карткою

Для боротьби з модифікованими БПЛА в Україні можуть за кожної тривоги відключати мобільний зв'язок, але це спричинить колапс, тому потрібен інший спосіб, вважає військовий експерт Сергій Бескрестнов ("Флеш").

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Експерти відстежили, як і куди летів безпілотник Shahed із SIM-карткою українського оператора, збитий нещодавно в Україні. Подробиці цієї історії в інтерв'ю Фокусу розповів військовий фахівець зі зв'язку та радіоелектронної розвідки Сергій Бескрестнов, відомий під псевдонімом "Флеш".

За його словами, українські військовослужбовці давно прогнозували такий крок з боку Росії, тож дрон із 4G-модемом Alcatel усередині не став повною несподіванкою. Технічні фахівці відстежили переміщення SIM-картки і дізналися, що її було придбано понад рік тому, тривалий час вона перебувала в Росії і використовувалася разом із кількома модемами мобільного зв'язку.

Крило дрона Shahed з модемом мобільного зв'язку Фото: Скриншот

"Shahed пролетів із SIM-карткою всю Україну, долетів до центральної частини, потім розвернувся і полетів на захід, де його було збито. Коли ми подивилися інші SIM-картки, то виявили, що й раніше росіяни запускали по Україні дрони з такими пристроями, просто вони нам не траплялися", — наголосив Сергій Флеш.

Військовий додав, що українські інженери вже розробляють методи боротьби з новою загрозою. Якщо ЗС РФ почнуть масово запускати такі дрони, то в України буде два варіанти: або вимикати всю мережу мобільного зв'язку під час кожної атаки, що спричинить колапс, або придумати інші способи для виявлення подібних SIM-карток і модемів на борту Shahed.

"Багато хто в інтернеті пише свою ідею: треба просто відключати всі телефони, що "швидко рухаються". Якби все було так просто", — прокоментував Сергій Бескрестнов.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Нічні дрони, Shahed c 4G, непотрібна РЕБ: інтерв'ю з Сергієм Флешем про ситуацію на війні".

Раніше Фокус писав, чим небезпечні Shahed з українськими SIM-картками. Розробники БПЛА і засобів РЕБ запевняють, що технологія дуже проста, достатньо найдешевшого модему або мобільного телефону, але з нею складно боротися. Технічно SIM-картки можна відстежити, але це практично нереально зробити в реальному часі і з високою точністю. Водночас росіяни зможуть бачити, де дрони переміщаються і де їх збивають, щоб промацувати систему ППО і обходити її.

Телеком-експерт Роман Химич вважає, що росіяни навряд чи використовують SIM-картки у Shahed для навігації. Потужність передавачів постійно змінюється, тому вона не покаже місце розташування апарата, як і сервіси позиціонування українських операторів. Натомість Роман Химич припускає можливість управління Shahed за допомогою набору контрольних точок.