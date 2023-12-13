"Дорога перетворилася на кратер": ЗМІ опублікували наслідки ракетного обстрілу Києва (фото)

На знімках журналістів видно згорілі автомобілі та шибки в будинку, вибиті вибуховою хвилею.

Щонайменше 53 людини постраждали від уламків російських ракет, які, за даними офіційних осіб, були успішно перехоплені українською системою ППО. Кадри пошкоджень опублікувало британське видання Sky News.

Мер Києва Віталій Кличко відвідав постраждалий район, де одна з доріг біля будинку перетворилася на один великий кратер. Поруч стояли згорілі автомобілі та лежали уламки. На інших знімках видно віконні прорізи квартир без скла.

Наслідки обстрілу в Дніпровському районі

За даними ДСНС, рятувальники продовжують роботу в Дніпровському районі, а психологи надають професійну допомогу.

Наслідки обстрілу в Дніпровському районі

"На місці розгорнуто 3 намети Червоного Хреста, надано один автобус від "Київпастрансу" для обігріву людей", — ідеться в публікації пресслужби.

Київський мер Віталій Кличко на тлі постраждалого будинку

До всього іншого, на проїжджій частині в Дніпровському районі пошкоджено водопровідну мережу. У підсумку затопило підвал будинку і підземний перехід. Наслідки аварії ліквідовували 34 рятувальники та п'ять одиниць техніки.

Обстріл Дніпровського району Обстріл Дніпровського району Обстріл Дніпровського району Обстріл Дніпровського району

Загалом, на місці, яке постраждало від обстрілу, працювало більше сотні співробітників відомства і 22 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, що столичний градоначальник Віталій Кличко також показав наслідки російських атак.

Також Фокус у своєму матеріалі розбирався, як можна припинити ракетний терор російських окупантів.