Почали двосторонню роботу зі Швецією щодо безпекових гарантій, – Зеленський (відео)

Президент України висловив сподівання, що до обговорення стосовно гарантій безпеки долучаться й Норвегія, Данія, Ісландія та Фінляндія.

Україна почала двосторонню роботу зі Швецією щодо безпекових гарантій. Про це заявив керівник держави Володимир Зеленський у Telegram.

Він взяв участь у другому саміті Україна – Північна Європа. На заході присутні представники Норвегії, Данії, Швеції, Ісландії та Фінляндії. Український президент висловив вдячність за консолідованість у захисті нашого спільного з вами способу життя та повагу до України, до наших людей.

Зеленський зазначив, що вже почали двосторонню роботу зі Швецією щодо безпекових гарантій. Політик сподівається й на відповідну реакцію від інших держав.

"Зміцнюючи безпеку одне одного, ми зміцнюємо всіх нас", – наголосив він.

Керівники держави додав, що на шляху до Альянсу, для нас в Україні важлива робота щодо безпекових гарантій, яку вже почали на основі відповідної декларації з "Групою семи". З його слів, буквально наступного дня після заяви "Сімки" ваші держави одночасно приєдналися до декларації, підтримавши її.

"Я дякую вам за це", – додав Зеленський.

Гарантії безпеки для України

Напередодні Вільнюського саміту НАТО, аналітики та політики розцінили подібні пошуки моделі як варіант замість вступу до Альянсу. Дійсно, йшлося про те, що США та країни блоку, зокрема, Франція, Велика Британія, Німеччина розглядають альтернативу на період пошуку політичного рішення про вступ — надання Україні безпекових гарантій, які має Ізраїль.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна матиме безпекові гарантії, узгоджені з державами "Групи семи". Спільну заяву опублікував британський уряд, вказавши на зобов’язання країн G7 продовжити надання "допомоги у сфері безпеки та сучасного військового обладнання на суші, в повітрі та на морі". Президент США Джо Байден, коментуючи домовленості запевнив, що "українська делегація везе додому значну перемогу України у сфері безпеки".

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що Україна та Італія розпочали перемовини щодо укладення угоди про гарантії безпеки. Співрозмовники обговорили відповідні спільні кроки та підходи до наповнення й формату майбутньої двосторонньої угоди.