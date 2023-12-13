БПЛА, танки та боєприпаси: Данія надасть Україні новий пакет допомоги на майже мільярд євро

Керівниця уряду Данії Метте Фредеріксен закликала усі держави переконатися, що Україна має все необхідне для продовження своєї боротьби.

Україна отримає танки, боєприпаси, безпілотники та інше обладнання на майже мільярд євро. Подробиці повідомила керівниця уряду Данії Метте Фредеріксен під час саміту Україна — Північна Європа, інформує Sky news.

Затвердити пакет військової допомоги планують 14 грудня. До нього увійдуть танки, боєприпаси, безпілотники та інше обладнання.

Вона наголосила на тому, що наразі питання у вирішальній точці. З її слів, потрібно переконатися, що Україна має все необхідне для продовження своєї боротьби. Вона наголосила, що її держава твердо має стояти на боці України.

"Це стосується і сьогодні, і завтра, і в наступні роки. Путін має знати, що він не може виграти цю війну", — наголосила Фредеріксен.

Зеленський на саміті Північних країн

Україна, як заявив президент Володимир Зеленський, почала двосторонню роботу зі Швецією щодо безпекових гарантій. На заході присутні представники Норвегії, Данії, Швеції, Ісландії та Фінляндії. Український президент висловив вдячність за консолідованість у захисті нашого спільного способу життя та повагу до України, до наших людей.

Зеленський зазначив, що вже почали двосторонню роботу зі Швецією щодо безпекових гарантій. Політик сподівається й на відповідну реакцію від інших держав.

Нагадаємо, 25 листопада ЗМІ повідомили, що Данія збільшить витрати на допомогу Україні, щоб досягти показника витрат для НАТО. За словами журналістів, Копенгаген збільшить військове фінансування Фонду України на 2,3 мільярда крон (340 мільйонів доларів США) у 2023 році.