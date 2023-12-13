Heckler & Koch представила ручний кулемет HK 421 під потужний патрон (фото)

Зброя вийшла легкою, компактною і водночас більш далекобійною за рахунок використання патронів калібру 7,62х51. Експерти також зазначили, що кулемет легко розбирається, простий в експлуатації.

Німецька збройова компанія Heckler & Koch на виставці MILIPOL у Парижі презентувала новий ручний кулемет HK 421, який розрахований на патрон 7,62х51 мм. Детально про нову модель розповіли 13 грудня оглядачі ресурсу Defensa.

Автори матеріалу насамперед акцентують саме на калібрі зброї — на їхню думку, ведення вогню набоями 7,62х51 мм є більш ефективним, адже дальність стрільби збільшується порівняно з боєприпасами калібру 5,56х45 мм.

Також оглядачі відзначили прагнення німецьких конструкторів створити полегшену платформу, призначену для використання легкими підрозділами у взводах або в елітних частинах, які також потребують вогневої потужності. Ще один позитивний момент — кулемет легко розбирається, простий в експлуатації.

Кулемет має компактні розміри, важить 8,9 кілограма і має довжину 995 міліметрів у версії з найкоротшим стволом, що робить його значно легшим та коротшим за своїх попередників — ту саму модель MG5. До комплекту постачання входять телескопічний приклад типу M4, пістолетне руків'я з сошкою всередині та короб із механізмом на довгій планці Пікатіні для встановлення обважування. Також є приціли Aimpoint Comp з червоною крапкою і кратністю 3х або 6х.

Пропонується як компактніший ствол завдовжки 33 см, так і більший — 42,1 см, обидва з рукояткою зверху для швидкої зміни ствола і транспортування HK 421.

Живлення здійснюється стрічковими патронами калібру 7,62х51 мм, які можна носити в підсумці, що полегшує використання і спорядження патронів.

"За словами представників компанії Heckler & Koch, кулемет максимально надійний, що є класичною для зброї всіх типів, яку виробляє компанія", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що компанія Heckler & Koch у рамках поліцейської виставки MILIPOL представила нову штурмову гвинтівку HK437. Нова гвинтівка призначена для стрільби боєприпасами .300 Blackout калібру 7.62x35 мм.