Що таке Caracal: подробиці про новітні авіадесантні бронемашини німецьких зброярів (інфографіка)

За інформацією журналістів, цьогорічна новітня розробка концерну Rheinmetall ще не була у випробуваннях, а Україна стане першою у світі країною-експлуатантом бронемашини Caracal.

Україна ймовірно стане першою країною, яка отримає у пакеті військової допомоги від Німеччини нові авіадесантні транспортні засоби для Сил спеціальних операцій ЗСУ. Про це ще у листопаді цьогоріч повідомила пресслужба німецького концерну Rheinmetall.

Виробники наголошували, що тактичні автівки у кількості п’яти одиниць будуть в Україні вже наприкінці 2023-го — на початку 2024 року. Як припускав тоді портал "Мілітарний", йшлося саме про найсучасніші німецькі бронемашини Caracal.

Які саме характеристики відзначають ці позашляховики та як їх застосовуватимуть на фронті в Україні, дізнавалися журналісти видання "Еспресо".

Авіадесантний позашляховик Caracal — що відомо

Caracal є тактичною авіадесантною машиною на базі цивільного позашляховика Mercedes-Benz G-Сlass. Як зазначають журналісти, техніку спочатку пристосовували для десантних частин, тому її можна перевозити як у внутрішніх вантажних відсіках, так і на зовнішніх підвісах гелікоптерів CH-47F Chinook та CH-53K King Stallion.

Вперше авто були представлені на виставці озброєнь DSEI у 2023 році в Лондоні. Серед переваг Caracal сам виробник називає компактність і придатність до транспортування повітрям, тобто ця техніка призначена насамперед для спеціальних операцій.

"Він відрізняється швидкістю, низькою сигнатурою, масштабованим захистом і різноманітністю варіантів зброї, що забезпечує високий рівень мобільності та домінування", — відзначають у Rheinmetall.

І додають, що цьогорічна новітня розробка концерну ще не була у випробуваннях, особливо таких, як це може здійснити ЗСУ на полі бою. Загалом, підкреслюють у Rheinmetall, Україна стала першою у світі країною-експлуатантом цієї розробки.

Крім того, концерн зобов'язався підтримувати життєвий цикл новітньої розробки впродовж 20 років. Йдеться про різноманітні варіанти автомобіля — для пасажирських, групових, матеріальних перевезень, а також медичні автівки Caracal.

Технічні особливості Caracal

Як стверджують експерти, бронеавтомобіль створений за модульним принципом. Це означає, що його конструкцію можна змінювати та комбінувати залежно від типу завдань, який потрібно виконувати: можна встановити різноманітне озброєння – від кулеметів до ПТРК чи малокаліберних гармат, а також додаткові елементи балістичного захисту.

"Його унікальна модульна конструкція дозволяє використовувати Caracal при повітряно-десантних операціях у різноманітних цілях — від простого транспортування військ до медичних, бойових інженерних місій чи інших логістичних завдань", — йдеться в описі від виробника, на які посилається "Еспресо".

Caracal оснащено шестициліндровим дизельним двигуном потужністю 183 кВт (249 к.с.), який може розганяти автомобіль до 140 км/год. Поєднання з повним приводом 4х4 дає цим позашляховикам високу прохідність на бездоріжжі — вони здатні на 60% підйоми, долати перешкоди 33 см заввишки і траншеї глибиною у пів метра.

Інфографіка "Еспресо" Фото: Еспресо

Ще одна корисна здатність Caracal, як відзначають журналісти, — це система захисту ROSY, спеціальна розробка Rheinmetall. Ці бронемашини можуть блискавично розгорнути багатоспектральну димову завісу площею 90 квадратних метрів, щоб уникнути атаки ворога зброєю, що потребує прямого наведення. Крім того, Caracal може запускати світло-шумові гранати.

Раніше повідомлялося, що 1 млн снарядів від ЄС — це хороша допомога, але в Україні є власне виробництво і допомога касетними боєприпасами від США.