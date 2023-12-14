РФ отримує зброю від диктатур "ритмічніше", ніж Україна від демократій, — Зеленський (відео)

За словами Зеленського, більшість країн світу розглядають агресію Росії проти України як злочин, однак Кремль зміг знайти собі спільників в особі Ірану та Північної Кореї.

Постачання зброї в Росію від диктатур відбуваються "ритмічніше", ніж постачання в Україну від демократій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед парламентом Норвегії.

За його словами, зараз його країна потребує уваги та підтримки світу як ніколи раніше.

"Зараз у нас є ефективна зброя. Однак, не вся необхідна, щоб вести цю війну на умовах свободи, а не на умовах, які нав'язує ворог", — зазначив Зеленський.

За словами глави держави, більшість країн світу розглядають агресію Росії проти України як злочин, однак очільник Кремля Володимир Путін зміг знайти собі спільників в особі Ірану та Північної Кореї. Пхеньян та Іран надають йому зброю для війни.

"І поставки від диктатур для Росії, на жаль, ритмічніші, ніж поставки від демократій для України", — сказав президент.

Зокрема, він нагадав, що КНДР передала Росії мільйон артилерійських боєприпасів.

Крім того, під час виступу Зеленський подякував Норвегії за підтримку України.

"Норвегія стала першою країною, яка затвердила програму довгострокової підтримки для нас, для наших родин, для України. Ваш приклад став зразком і для інших країн", — зазначив президент.

Володимир Зеленський виступив перед парламентом Норвегії

Нагадаємо, що раніше президент говорив, що вже розпочато двосторонню роботу зі Швецією щодо гарантій безпеки. Президент України висловив сподівання, що до обговорення щодо гарантій безпеки долучаться і Норвегія, Данія, Ісландія та Фінляндія.