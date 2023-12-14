"Атеш" проник до військової частини Росгвардії у Москві (відео, фото)

Партизанам вдалось відзняти кілька "цікавих матеріалів" та передати їх для вивчення Силам оборони. На кадрах видно, що противник намагається вживати хоч якихось захисних заходів у вигляді патрулів по периметру частини.

Українське підпілля провело черговий успішний нічний рейд вулицями Москви. Партизанам вдалось проникнути у військову частину Національної гвардії Росії. Про це повідомляє "Атеш" у Telegram.

"Цього разу нам на очі потрапила частина Росгвардії, розташованої на вулиці Проектируемый проезд 4579, 56", — йдеться у повідомленні.

Агенти руху заявили, що відзняти "кілька цікавих матеріалів" та вже передали дані Силам оборони України про частину, яка має координати: 55.581100, 37.608922.

"На кадрах видно, що противник намагається вживати хоч якихось захисних заходів у вигляді патрулів по периметру частини, однак це лише спроби. Жодні патрулі не зможуть уберегти військові частини від наших очей та вух. І якщо в противника не виходить це робити у самій столиці, то що вже говорити про окуповані території", — наголошують у дописі.

Нагадаємо, 12 грудня в партизанському русі "Атеш" повідомили про проникнення на територію 56-го гвардійського десантно-штурмового полку у Феодосії в тимчасово окупованому Криму. Агенту вдалося зібрати дані про особовий склад частини, техніку й озброєння. Зокрема, окупанти використовують гелікоптери Мі-9 для евакуації поранених. Також партизани з'ясували, що дисципліну в підрозділі підриває те, що втрати полку у війні командування поповнює ув'язненими військовими.

13 грудня стало відомо, що партизани "Атеш" впровадили своїх агентів у процес будівництва військової частини Росгвардії в тимчасово окупованій Євпаторії. До їхніх завдань входить не лише передача інформації, але й створення труднощів і затримок на будмайданчику. Підпілля "допомагає" окупантам із моменту початку будівництва — квітня 2023 року.