Наступ продовжується: ISW підтверджує просування ЗС РФ під Авдіївкою (карта)

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські сили відбили щонайменше 51 російську атаку на схід від Новокалинового та Новобахмутівки; біля Степового, Авдіївки, Первомайського та Невельського; на південь від Тоненького та Сєверного.

Російські війська продовжують наступальні дії під Авдіївкою. Силам оборони вдалось відбили щонайменше 51 ворожу атаку на відповідному напрямку. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 грудня, свідчать, що російські окупанти незначно просунулися на південний схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Силам оборони вдалось відбили щонайменше 51 атаку противника на схід від Новокалинового (13 км на північний схід від Авдіївки) та Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки); поблизу Степового, Авдіївки, Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки) та Невельського (14 км на південний захід від Авдіївки); а також на південь від Тоненького (5 км на захід від Авдіївки) та Сєверного (6 км на захід від Авдіївки).

Російські блогери стверджували, що ЗС РФ просунулися в промисловій зоні (на південний захід від Авдіївки) і на схід від Авдіївського коксохімічного заводу (на північний захід від Авдіївки), однак ISW не бачив візуальних доказів такого припущення.

Російський "військкор" стверджував, що сили РФ продовжували атакувати біля Степового та на півночі від Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки).

ЗСУ відбили понад 50 російських атак в районі Авдіївки

Ситуація під Бахмутом

Також у звіті зазначили, що ворог продовжив наступальні операції під Бахмутом 13 грудня і здійснив підтверджене просування вперед.

Генштаб ЗСУ заявив, що українські сили відбили щонайменше 5 атак росіян біля Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута), Іванівського (6 км на захід від Бахмута), Кліщівки та Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Кілька російських військових блогерів стверджували, що російські окупанти просунулися на північний схід і схід від Богданівки і контролюють ділянку дороги Григорівка-Богданівка (6-9 км на північний захід від Бахмута), хоча ISW не бачила візуальних доказів цих тверджень. Ще один блогер стверджує, що ЗС РФ просунулися в напрямку Іванівського вздовж фронту шириною два кілометри і на глибину 700 метрів. Підтверджень цьому ISW не бачив.

Офіцер української бригади, яка діяла під Бахмутом, Олексій Тарасенко заявив, що окупанти певним чином просуваються в напрямках Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, однак ворог почав розгортати погано оснащений мобілізований персонал у цих районах, що сповільнило їхнє просування.

Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що ЗС РФ відбили українські атаки поблизу Кліщіївки та Шумів (23 км на південь від Бахмута та 9 км на північний захід від Горлівки).

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що складні погодні умови мають сильний вплив на наступальні та розвідувальні операції по всьому фронту в Україні. Однак вони відкривають перспективи для маневру.

Зазначимо, також в ISW повідомляли, що ЗСУ провели вдалі атаки біля Бахмута та Авдіївки. Російські військові скаржаться, що вітер заважає запускати безпілотники, а ожеледь не дає наступати, пишуть аналітики ISW. Водночас за таких самих умов бійці ЗСУ зуміли відвоювати терикон на східному відрізку фронту.