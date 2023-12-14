БПЛА атакували Росію: ціллю дронів були військові частини у Підмосков'ї, — ЗМІ (фото)

Джерела в українській розвідці стверджують, що масована атака безпілотників була відповіддю росіянам на останні обстріли України.

У ніч на 14 грудня дрони намагалися атакувати декілька військових частин у Підмосков’ї. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Зазначається, що один безпілотник був збитий близько 3 ночі за декілька кілометрів від населеного пункту Алабіно, де знаходиться військова частина окупантів. Через годину у цьому районі був збитий ще один БпЛА.

Фото: Google Maps

Також повідомляється, що близько 5 ранку один безпілотник намагався атакувати військову частину окупантів у Подольську. Пишуть, що постраждалих внаслідок атаки не має.

Фото: Google Maps

Окрім того, російські Telegram-канали стверджують, що однією з цілей БпЛА могла стати Володарська нафтобаза у Раменському районі Підмосков'я. Там начебто навіть евакуювали персонал.

Фото: Google Maps

Реакція Міноборони РФ та влади

Спершу про атаку дронів повідомив мер Москви Сергій Собянін. За його словами два дрони було збито російськими силами протиповітряної оборони у Наро-Фомінському міському окрузі. Він написав, що внаслідок атаки руйнування та постраждалих немає.

Також на атаку дронів відреагували у російському Міноборони. Там повідомили про знищення дев’яти безпілотників над Калузькою та Московською областями.

Фото: Скриншот

Що кажуть у ГУР

Як повідомили РБК-Україна джерела у Головному управлінні розвідки, цілями атаки були військові об’єкти. Зокрема, після останніх обстрілів України це було нагадування для окупантів, що "у них теж не буде спокійних ночей".

Нагадаємо, у столиці Росії з’явилися пункти оборони від дронів та ракет. Облаштовані такі пункти спостереження на горищах житлових будинків. Вони обладнанні ПЗРК та комп'ютерами.

Також наприкінці листопада український військовий Юрій Касьянов розповів, що до Москви вже долетіли близько ста безпілотників. На запуск дронів Україна витратила близько 5 мільйонів доларів, втім Росія втратила набагато більше.