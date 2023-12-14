Більше за Європу: РФ щомісяця може виробляти й ремонтувати до 150 танків

Державний секретар міністерства оборони Латвії Яніс Гарісонс зазначив, що перемагає та сторона, яка здатна забезпечити більшу ефективність військової техніки та зброї. Також має бути продумана логістика, щоб мережі постачання працювали швидко й точно.

Російська Федерація здатна виробляти чи ремонтувати до 150 танків на місяць. Це "набагато більше", ніж може зробити Європа. Про це заявив державний секретар міністерства оборони Латвії Яніс Гарісонс на Ризькому безпековому форумі, передає Delfi.

"Якщо подивитися в історію, то ясно видно, що перемагає та сторона, яка здатна забезпечити більшу ефективність військової техніки і зброї. Також має бути продумана логістика, щоб мережі постачання працювали швидко й точно", — зазначив Гарісонс.

За його словами, можна збільшити кількість солдатів, але потрібні озброєння, танки й інші зразки техніки. Чиновник наголосив, що Європейський Союз може з цим впоратися, як і раніше.

РФ вистачить 6 років, щоб підготуватися до війни з НАТО: деталі

Нагадаємо, раніше в аналітичному центрі "Німецьке товариство зовнішньої політики" заявили, що після завершення інтенсивних боїв в Україні Російській Федерації знадобиться близько 6-10 років, аби відновити свої сили. З огляду на процеси, що відбуваються в Росії, вона може збільшити свій військовий потенціал настільки, щоб мати можливість розпочати повномасштабну війну проти НАТО.

Аналітики наголошують, що у випадку, якщо Росія не буде переможена на полі бою та політичний режим не зазнає змін, Кремль спрямує всі національні ресурси на швидке відновлення армії та посилення її потенціалу.

Нагадаємо, колишній офіцер армії Великої Британії, військовий експерт Геміш де Бреттон-Гордон заявив, що попри бойові дії в секторі Гази війна в Україні має куди більший вплив на долю Європи.