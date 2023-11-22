Третя світова за 6 років: аналітики змоделювали сценарій у випадку поразки України

Згідно з розрахунками дослідників, Росія здатна за рік поповнювати армію 280 тисячами новобранців. Через шість років це буде приблизно 1,7 мільйона, а через десять — близько 2,8 мільйона людей, які пройшли військову підготовку.

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Після завершення інтенсивних боїв в Україні Російській Федерації знадобиться близько 6-10 років, аби відновити свої сили. З огляду на процеси, що відбуваються в Росії, вона може збільшити свій військовий потенціал настільки, щоб мати можливість розпочати повномасштабну війну проти НАТО. Про це заявили в аналітичному центрі "Німецьке товариство зовнішньої політики" (DGAP).

Імперські амбіції Росії: деталі

Аналітики наголошують, що у випадку, якщо Росія не буде переможена на полі бою та політичний режим не зазнає змін, Кремль спрямує всі національні ресурси на швидке відновлення армії та посилення її потенціалу.

"Через свої імперські амбіції Росія становить найбільшу та найгострішу загрозу для країн НАТО", — йдеться в повідомленні.

За інформацією в аналітичному центрі, президент РФ Володимир Путін уже давно мотивований "відновити велич Росії та послабити вплив НАТО і ЄС".

"У 2014 році Путін почав свою війну в Україні. Хоча Москва не змогла досягти всіх своїх військових цілей на сьогодні, вона переросла в найбільшу війну в Європі за 75 років", — додають аналітики.

Через 10 років РФ поповнить армію 2,8 мільйонами людей

Згідно з розрахунками дослідників, Росія здатна за рік поповнювати армію 280 тисячами новобранців. Через шість років це буде приблизно 1,7 мільйона, а через десять років — близько 2,8 мільйона людей, які пройшли військову підготовку.

Росія обходить санкції

Також експерти вважають, що Росія здатна забезпечити це військо всім необхідним, адже складні критичні технології росіяни імпортують навіть попри санкції, а примітивні речі, потрібні у великій кількості, вони здатні виготовити й самі.

"Санкції щодо компонентів, важливих для воєнних дій, таких як мікрочипи або кулькові підшипники та сировина, можна обійти в багатьох сферах. Зокрема, Росія імпортує військову техніку із союзних держав, таких як Іран і Північна Корея", — наголосили в центрі.

Аналітики зазначають, що НАТО має випереджати Росію в підготовці власної оборони принаймні на рік. Інакше Кремль може спокуситися реальною чи уявною слабкістю Альянсу.

"Росія встановлює період часу через поєднання тривалої мотивації та зростання воєнного потенціалу. Вікно для можливої російської атаки відкривається, як тільки в Росії виникає враження, що атака, наприклад, у Прибалтиці, може бути успішною", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, колишній офіцер армії Великої Британії, військовий експерт Геміш де Бреттон-Гордон заявив, що попри бойові дії в Секторі Гази війна в Україні має куди більший вплив на долю Європи.