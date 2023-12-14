Стратегіний альянс: Італія приєдналась до розробки європейського танку наступного покоління

Учасники проєкту KNDS та Leonardo кажуть, що їхня співпраця може не обмежиться одними танками, зокрема Риму потрібно замінити застарілі бойові броньовані машини Dardo.

Італійська компанія Leonardo сформує разом з франко-німецьким консорціумом KNDS (KMW та Nexter) стратегічний альянс для створення танків наступного покоління. Про це повідомляє Defense News.

Новий альянс зосередиться на активній участі Італії в європейській програмі бойових танків, яка відома під назвою MGCS. Також в межах угоди будуть координуватись робота над танками Leopard, які хоче замовити італійська армія. В спільній заяві також заявлено, що їхні цілі ширші за розробку одних танків.

"Мета полягає в тому, щоб створити справді Європейську оборонну групу та, крім того, тісніше співпрацювати в галузі наземної електроніки", — йдеться у заяві.

У виданні зазначають, що Італія дуже хотіла приєднатися до проєкту MGCS попри те, що між Францією та Німеччиною були розбіжності щодо розвитку програми. Італія хоче розвивати власне виробництво та розвиток в майбутніх проєктах. Також на італійській території побудують лінію виробництва Leopard 2A8, бо Рим розраховує придбати 133 машини до 2037 року. Наразі Італія має танки власної розробки Ariete.

Іншим спільним проєктом для Leonardo та KNDS може стати розробка бойової броньованої машини для італійської армії. Наразі військові експлуатують старі машини Dardo.

Нагадаємо, 7 серпня в Італії заявили про план модернізувати парк танків Ariete за 900 млн євро.

19 червня в Італії заявили, що вони хочуть придбати танки Leopard 2A8.