"Оточення Часова Яру" і "шлях до Краматорська": в ISW пояснили, як брешуть командири ЗС РФ

За словами аналітиків, російський інструктор порівняв інформацію про "напівоточення" ЗСУ навколо Часового Яру з неодноразовими заявами про подібне становище навколо Авдіївки, що, однак, не заважає ЗС РФ зазнавати великих втрат на цій ділянці фронту.

Інструктор російського штрафного підрозділу "Шторм-Z" поскаржився, що представники командування нерегулярних формувань РФ поширюють у російських ЗМІ нелогічні та неправдиві твердження, через які в аудиторії формується надмірно оптимістичне враження щодо становища на передовій. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 13 грудня.

Повідомляється, що заступник командира загону "добровольців" ввів в оману "серйозне" російське ЗМІ, заявивши, що добровольчі загони нібито перерізали останній шлях для постачання ЗСУ в районі Бахмута і Соледара і що нібито захоплення цих територій відкриває шлях до Краматорська.

За словами згаданого інструктора, ще один заступник командира підрозділу нерегулярних військ зауважив, що Сили оборони України нібито залишають свої позиції біля Часового Яру і не контролюють дороги в цьому районі, і що за таких умов російські війська зможуть просунутися до Богданівки (5 км від Бахмута) та створити "напівоточення" навколо Часового Яру.

По суті, заявлялося, що російські сили загрожують населеному пункту, що розташований значно далі поточних ліній фронту, і можуть домогтися тактичної перемоги.

Такі прогнози були названі нелогічними, інструктор припустив, що представник командування міг переплутати назви населених пунктів у своїх оцінках. Він також порівняв заяви про створення напівоточення навколо Часового Яру з неодноразовими заявами російських джерел про те, що подібне становище спостерігається навколо Авдіївки. Водночас ці заяви не заважають російським військам і далі гинути в згаданому районі, іронізував інструктор зі штрафного підрозділу ЗС РФ.

Він також навів заяви від 13 грудня одного з "військкорів", який зазвичай публікує адекватні репортажі з фронту. У повідомленні згадувалися слова російського військовослужбовця, який діє під Бахмутом, про те, що Богданівка — "стратегічний" населений пункт, захоплення якого дасть змогу російським військам просунутися до Часового Яру і відрізати українську логістику.

Інструктор засумнівався в тому, що той, хто це сказав, розуміє значення слова "стратегічний" і представляє карту української території. За його словами, щоб дістатися до Часового Яру, російським військам довелося б просунутися через кілька населених пунктів у низині.

Такі закиди російського інструктора узгоджуються з тим, як ISW складають свої карти, зазначили аналітики й навели як приклад заявлене російською стороною просування під Авдіївкою, яке на перевірку виявилося на 3,5 км далі від геолокованої карти.

Російські "військкори" раніше повідомляли, що російський Генеральний штаб дедалі частіше вимагає позитивних зведень від командирів на передовій, а на нерегулярні формування ЗС РФ та інші джерела, можливо, чинять тиск, щоб ті складали позитивні звіти.

Нагадаємо, що в останні кілька днів ЗС РФ робили спроби прориву в районі Роботиного і дещо просунулися. Але до захоплення населеного пункту окупаційним військам ще далеко.

Також повідомлялося, що у РФ повернулися до риторики, яку використовували до вторгнення, і окреслили карту України в межах Львівської області.