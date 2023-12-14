Бої за лівий берег: ЗСУ розбили елітну десантну дивізію ЗС РФ, — розвідка Британії (фото)

Елітний підрозділ намагався знищити український плацдарм поблизу Кринок. За даними аналітиків, 104-а дивізія мала погану підтримку авіацію та артилерії, а особовий склад сформували за рахунок недосвідчених військових

104-а гвардійська десантно-штурмова дивізія, відзначена орденом Кутузова ПДВ Росії могла не досягти поставлених цілей під час боїв у Херсонській області на початку грудня. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в X (Twitter) 14 грудня.

"На початку грудня 2023 року новосформована 104-та гвардійська повітряно-десантна дивізія під час бойового дебюту в Херсонській області, ймовірно, зазнала надзвичайно великих втрат і не змогла досягти поставлених завдань", — йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві Британії зазначили, що операція відбулася після приєднання 104-ї дивізії до групи військ "Днепр" та її спроби знищити український плацдарм біля Кринок на лівому березі Херсонської області.

За даними британської розвідки, 104-а дивізія мала погану підтримку авіацію та артилерії, тоді як багато військових, ймовірно, були недосвідченими. У Міноборони Британії наголосили, що російські військкори закликали командувача угруповання військ "Днепр" генерал-полковника Михайла Теплинського піти у відставку.

"Це удар по репутації Теплинського як одного з найбільш здібних російських польових командирів під час війни", — додали в розвідці.

Нагадаємо, 14 грудня OSINT-розслідувач з ніком Andrew Perpetua заявив, що ЗС РФ завдають масованих ударів по Кринках у Херсонській області. Він проаналізував ситуацію на полі бою та позначив на карті спроби ворога отримати успіх.

Того дня стало відомо, що ЗСУ отримали на озброєння партію трофейної техніки, яку ЗС РФ залишили на Херсонському напрямку у 2022 році. Мова йде про БМП-1АМ "Басурманин", БМП-2 і БМД-2, артилерійські знаряддя Д-44 та кілька броньовиків МТ-ЛБ.