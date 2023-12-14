"Хандра у окупантів сезонна": Гуменюк про ситуацію на лівобережжі Херсонщини

Сили оборони на лівому березі перебувають у складнішій позиції, ніж ЗС РФ, оскільки окупанти мають за плечима суходіл, а в українських захисників за спиною річка Дніпро – ненадійний тил, говорять в ОК "Південь".

Оперативна ситуація на лівому березі Херсонської області залишається складною. На перебіг бойових дій впливають погодні умови, але ЗС РФ намагаються тиснути на Сили оборони і штурмувати їхні позиції. Про це в коментарі "24 Каналу" сказала очільниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

За її словами, Сили оборони продовжують закріплюватися на зайнятих позиціях і не дають ворогові вибити їх із захоплених ділянок. Також продовжується контрбатарейна боротьба.

"Ми нищимо позиції ворога, резерви та потужності. Бачимо, що вони розгортають додаткові спостережні пункти, аби ретельніше стежити за нашим просуванням та за тим, що задумали Сили оборони. Оскільки вони не мають конкретного розуміння", — говорить Гуменюк.

Вона додала, що Сили оборони на лівому березі перебувають у складнішій позиції, ніж ЗС РФ, оскільки окупанти мають за плечима суходіл, а в українських захисників за спиною річка Дніпро — ненадійний тил.

Також Наталія Гуменюк зазначила, що настрій в окупантів серйозно занепав.

"Хандра у них сезонна. Багато з них розраховували бути вже в якихось відпустках та поїхати додому, а тут доводиться гризти мерзлу землю й облаштовувати нові рубежі оборони", — сказала речниця Сил оборони півдня.

За її словами, окупанти намагаються сховатися у багатоквартирних будинках. Вони займають нижні поверхи, а людей переселяють на верхні, щоб прикриватися ними й не бути ураженими з повітря.

Нагадаємо, що українські війська продовжують утримувати свої позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ формують на півдні України "ударні батальйони" з офіцерів. Ворожих штурмовиків об'єднує відсутність дисципліни та мотивації.