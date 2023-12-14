Влучний момент вже втрачено: майор ЗСУ розповів, чи буде 4 хвиля штурмів Авдіївки

На думку ветерана Олексія Гетьмана, третя хвиля штурму міста на Донеччині вже захлинається, а четверта — під великим питанням.

ЗС РФ кинули на штурм Авдіївки на Донеччині 40 тисяч військових, фактично цілу армію. Втім, захопити місто у поставлені командуванням РФ строки окупанти не змогли, а влучний момент для цього вже втрачено. Таку думку в інтерв'ю OBOZ.UA висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"ЗС РФ намагаються штурмувати Авдіївку з трьох напрямків – з півночі, півдня та сходу. У них був "дедлайн" 14 грудня, адже передбачалося, що саме цього дня Путін оголосить, що знов йде на вибори. Тепер "дедлайн" перенесено на 15 березня, на переддень самого голосування, виборів без вибору. Тому можна сподіватися, що потужність атак буде зменшуватися", — говорить експерт.

Він зазначив, що стратегічна значущість Авдіївки не така вже й велика, а на лінії фронту нічого не зміниться, якщо Сили оборони вийдуть з міста, не кажучи вже загалом про російсько-українську війну. Для захоплення міста у РФ було політичне підґрунтя, але зараз воно зникло, оскільки Путін вже оголосив про свою участь у президентських виборах.

"Ця третя хвиля атак на Авдіївку вже захлинається. Я думаю, що вона все ж таки захлинеться остаточно і нам не доведеться виводити гарнізон з Авдіївки. Думаю, якщо четверта хвиля й буде, то ближче до середини березня 2024 року. Але це лише моє припущення просто виходячи з логіки того, що відбувається. Стратегічного значення Авдіївка не має, політичного мотиву немає, отже, навіщо там тримати війська? Думаю, все повернеться до стану, який був до 10 жовтня, коли це все починалося", — зазначив Олексій Гетьман.

Він додав, що попри погіршення погодних умов окупанти продовжують атаки, оскільки в них немає вибору — в них діють загороджувальні загони і практикуються розстріли за відмову йти в бій, на смерть.

"Росіянам дуже незручно пересуватися по багнюці. Хто бував на сході, той знає, яка там багнюка. Вона налипає на берці, через це вони стають по півтора кілограма кожен. Там навіть ходити важко. Саме це й впливає на активні бойові дії, а не лише на техніку. Вона там просто не проїде, вона загрузне і все. Це і є головною причиною, а не якісь конспірологічні теорії", — сказав експерт.

Нагадаємо, що геолокаційні кадри, опубліковані 13 грудня, свідчать, що російські окупанти незначно просунулися на південний схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).

12 грудня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили активність українських Сил оборони на східному відрізку фронту у районі Бахмуту та Авдіївки.