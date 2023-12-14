Ракети до Javelin, кулемети та боєприпаси: Естонія надасть Україні пакет військової допомоги

Міністр оборони Естонії Ганно Певкур зазначив, що мета цього великого пакета допомоги — показати, що боротьба України за свободу все ж може досягти успіху, якщо союзники й надалі допомагатимуть українцям.

Уряд Естонії ухвалив рішення стосовно надання Україні пакету військової допомоги вартістю 80 млн євро. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

До нього входять протитанкові ракети до ПТРК Javelin, човни й інше вкрай необхідне обладнання. Кулемети та боєприпаси до легкої зброї також відправляють українським військам.

Пропозицію міністра оборони Ганно Певкур підтримали. Сам посадовець зазначив, що мета цього великого пакета допомоги — показати, що боротьба України за свободу все ж може досягти успіху, якщо союзники й надалі допомагатимуть українцям. Рішення не вплине на обороноздатність Естонії.

"Ми замінюємо необхідні запаси", – пояснив Певкур.

Він наголосив на тому, що російський режим вичікує. Загарбники роблять ставку на те, що вільний світ відмовиться від підтримки України. Певкур звернув увагу на те, що варто надіслати стратегічне повідомлення російському режиму: "ми продовжуватимемо значну та постійну підтримку України, доки Україна не виграє війну".

"На кону — не лише безпека України, а й естонська, трансатлантична та світова безпека в цілому", — сказав Міністр оборони.

Крім того, аналітики Міноборони балтійської держави підготували дискусійний документ щодо створення трансатлантичної безпеки для успіху. У ньому представлені розрахунки, які показують, що для перемоги України та програшу Росії прихильникам України достатньо виділяти Україні 0,25% свого ВВП на рік.

Нагадаємо, 13 грудня стало відомо, що Естонія готується до вторгнення Росії. У країні наголосили, що будуть змушені захищатись від військ РФ та поскаржилися на "навалу" мігрантів, організовану Москвою.