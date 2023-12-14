"Мають проблеми": РФ не планує вести війну в Україні у 2025 році, — Буданов

За словами начальника військової розвідки, росіяни "дуже прискіпливо" рахують свої кошти, які йдуть на військову агресію проти України.

Російська Федерація наразі не планує воєнних дій на території України у 2025 році. Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє LB.ua 14 грудня.

У межах дискусії, присвяченій прийдешнім викликам і перспективам для країни, Буданов зазначив, що РФ поки не планувала війну далі 2024 року.

"Можу вам єдине сказати: планів вести війну у 2025 році у Російської Федерації станом на цей момент немає. Можливо, до кінця 2024 року, якщо нічого не зміниться, вони будуть це коригувати. Але поки що таких планів у них немає", — сказав він.

Глава військової розвідки підкреслив, що росіяни "також мають проблеми". За його словами, Кремль орієнтується не на думку своїх громадян, а на кількість ресурсів, оскільки на війну йде дуже багато грошей.

"Можливо, трохи грубо пролунає, але ми воюємо за чужі кошти, а вони — за свої. І свої кошти вони рахують, хоча здається, що ні. І дуже прискіпливо", — заявив Буданов.

Нагадаємо, 8 листопада секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що хотів би, щоб війна в Україні закінчилася у 2024 році. Він також порівняв озброєння, яке було в України на початку повномасштабного російського вторгнення і яке є зараз.

Майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман 10 листопада додав, що шанси закінчити війну вже наступного року є, однак постає інше питання — відсутність загальнодержавної концепції того, що сприйматиметься перемогою. Він заявив про необхідність визначитися, що таке для українців перемога.