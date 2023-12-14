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"Мають проблеми": РФ не планує вести війну в Україні у 2025 році, — Буданов

Анастасiя Андрусяк
Фото: Скрин відео | Глава ГУР Кирило Буданов

За словами начальника військової розвідки, росіяни "дуже прискіпливо" рахують свої кошти, які йдуть на військову агресію проти України.

Російська Федерація наразі не планує воєнних дій на території України у 2025 році. Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє LB.ua 14 грудня.

У межах дискусії, присвяченій прийдешнім викликам і перспективам для країни, Буданов зазначив, що РФ поки не планувала війну далі 2024 року.

"Можу вам єдине сказати: планів вести війну у 2025 році у Російської Федерації станом на цей момент немає. Можливо, до кінця 2024 року, якщо нічого не зміниться, вони будуть це коригувати. Але поки що таких планів у них немає", — сказав він.

Глава військової розвідки підкреслив, що росіяни "також мають проблеми". За його словами, Кремль орієнтується не на думку своїх громадян, а на кількість ресурсів, оскільки на війну йде дуже багато грошей.

"Можливо, трохи грубо пролунає, але ми воюємо за чужі кошти, а вони — за свої. І свої кошти вони рахують, хоча здається, що ні. І дуже прискіпливо", — заявив Буданов.

Нагадаємо, 8 листопада секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що хотів би, щоб війна в Україні закінчилася у 2024 році. Він також порівняв озброєння, яке було в України на початку повномасштабного російського вторгнення і яке є зараз.

Майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман 10 листопада додав, що шанси закінчити війну вже наступного року є, однак постає інше питання — відсутність загальнодержавної концепції того, що сприйматиметься перемогою. Він заявив про необхідність визначитися, що таке для українців перемога.