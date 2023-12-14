Міноборони узгодило зі США план спільного моніторингу озброєння

Ретельного контролю та особливих умов зберігання потребують окремі типи ракет, пускових установок, БПЛА та прилади нічного бачення, виготовлені із застосуванням чутливих технологій.

До озброєння, яке надали Україні зі США, буде застосовано моніторинг. На сайті Міноборони повідомили подробиці.

План спільних фізичних перевірок узгодили з представниками США. У документі вказано, як саме проводитимуть нагляд за американською технікою. Рекомендації розробили на виконання розширеного моніторингу кінцевого використання зброї. Юрій Джигир, заступник Міністра оборони України, очолив українську делегацію.

Він зазначив, що ретельного контролю та особливих умов зберігання потребують окремі типи ракет, пускових установок, БПЛА та прилади нічного бачення, виготовлені із застосуванням чутливих технологій, зброї американського виробництва.

У повідомленні йдеться про те, що перевірятимуть три позиції. Зокрема, це стосується таких аспектів як:

умови належного зберігання (безпека та охорона);

серійний номер;

технічний стан.

Встановлено низку критеріїв. Фахівці за цими ознаками будуть надавати висновки щодо умов передачі, зберігання, захисту та використання зброї.

Мета такого моніторингу – забезпечення вимог американського уряду. Це стосується норм, які були встановлені для усіх держав-отримувачів такого озброєння.

Американські та українські фахівці проводитимуть відповідні командні перевірки. Заходи здійснюватимуть на регулярній основі протягом усього 2024 року.

Зброя для України та концепція звітності

Концепцію самозвітування країни-партнера кінцевого використання ініційовано та підписано Міністерством оборони 27 листопада 2023 року. Заступник керівник Міноборони Юрій Джигир наголосив на тому, що усі держави, які надають зброю, повинні бути впевненими у тому, що вона використовується в законний спосіб. ЗСУ проходять підготовку стосовно використання спеціальних електронних пристроїв і проводять інвентаризації на арсеналах, базах, складах по всій Україні.

Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що компанія Rheinmetall поставить Україні понад 30 танків Leopard 1. За даними концерну, Leopard 1 зараз проходять капітальний ремонт на заводах Rheinmetall в Унтерлюсі й Касселі та готуються до використання.