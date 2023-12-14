"Збили ракету": у ЗСУ розповіли, як ППО відбивала атаку "Кинджалів" по Києву (відео)

Російські війська застосували аеробалістичні ракети Х-47М "Кинджал", але, як зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, були й хибні цілі.

Над повітряним простором української столиці збили одну ракету "Кинджал". Про це повідомив Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ, в ефірі телеканалу "Київ 24".

Сьогодні були хибні цілі і реальні застосування. За його словами, російські війська застосували аеробалістичні ракети Х-47М "Кинджал". В першій хвилі було три літаки МіГ-31К.

Прокоментував Юрій Ігнат й вибухи у Києві. Він зазначив, що це працювала ППО.

"Є збиття однієї ракети", — зазначив він.

Атака "Кинджалами" по Україні

Російські війська атакували Україну "Кинджалами" в день виступу очільник Кремля Володимира Путіна 14 грудня. Востаннє цей тип ракет запускали літаками МіГ-31К у серпні. Під час масованої атаки по Україні ввечері 5 серпня три "Кинджали" летіли з району Тамбова через повітряний простір Білорусі — вибухи лунали в Житомирській і Київській областях.

Окупанти економили ракети Х-47М2 із серпня і переважно атакували територію України іранськими дронами Shahed. День пресконференції президента Росії порушив цю "традицію". Авіація РФ запустила шість ракет по Києву, Старокостянтинову та Житомирській області, що є рекордною кількістю.

Удар прийшовся на місто Старокостянтинів Хмельницької області. Про наслідки ворожої атаки розповіли в Херсонській ОВА. Війська РФ систематично намагаються завдати удару по військовому об’єкту в Старокостянтинові. При цьому Юрій Ігнат не уточнив, куди саме поцілили окупанти.

Окупанти 14 грудня випробували нову тактику обстрілів території України. Вони оголосили про пуски і про те, що йдуть на посадку, але залишилися в повітрі, повідомляють українські пабліки.

Нагадаємо, 14 грудня стало відомо, що Міноборони узгодило зі США план спільного моніторингу озброєння. Ретельного контролю та особливих умов зберігання потребують окремі типи ракет, пускових установок, БПЛА та прилади нічного бачення, виготовлені із застосуванням чутливих технологій.