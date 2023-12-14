Від пуску ракет до прильотів минуло 10 хвилин: Повітряні сили повідомили, як збивали "Кинджали"

Від пуску ракет з території РФ до прильотів минуло 10 хвилин. Також окупанти використовували фальш-цілі.

14 грудня 2023 року окупанти завдали ракетного удару по території України. Вони використали гіперзвукові ракети "Кинджал". Про роботу української ППО повідомили в Повітряних силах України.

Зазначається, що повітряну тривогу в Україні оголосили о 14:09 через зліт літаків МіГ-31К з аеродрому Саваслєйка з території РФ. Близько 14.15 було здійснено пуски ракет. Прильоти в район Старокостянтинова Хмельницької області зафіксували о 14:20. Таким чином від пуску ракет до прильотів минуло 10 хвилин.

"Загалом противник застосовував три аеробалістичні ракети повітряного базування Х-47М2 "Кинджал" із трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської області у напрямку міста Київ та Старокостянтинова. Зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одну ракету Х-47М2 "Кинджал" в Київській області", — повідомили в Повітряних силах.

Інформації про наслідки влучань і не влучань ворожих ракет в Хмельницькій області в ПС не надали.

Також Повітряні сили повідомили що окупанти також використовували фальш-цілі і закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що над повітряним простором української столиці збили одну ракету "Кинджал". Востаннє цей тип ракет запускали літаками МіГ-31К у серпні.

Раніше повідомлялося, що у Повітряних силах підтвердили ракетний удар по Старокостянтинову під час повітряної тривоги 14 грудня. ЗС РФ систематично намагається завдати удару по військовому об’єкту на Хмельниччині. Від моменту оголошення повітряної тривоги до вибуху пройшло 10 хвилин.