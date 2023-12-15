"Лежать під теплими тілами": у ЗСУ розповіли про тактику ЗС РФ біля Авдіївки

Ворог сконцентрував навколо Авдіївки військо з 40 тисяч людей. Через погіршення погодних умов окупанти пішли на штурм, розповів заступник командира 25-го штурмового батальйону ЗСУ Іван Смага.

Невеликі групи піхоти Збройних сил Російської Федерації намагаються зайти на українські позиції біля Авдіївки Донецької області. Про це повідомив заступник командира 25-го штурмового батальйону ЗСУ Іван Смага, передає The Guardian.

"Є десятки тіл. Вони намагаються просуватися. Ми їх вбиваємо. Надсилають більше", — сказав Іван Смага.

Він зазначив, що спочатку були групи по десять людей, наразі один-три та без підтримки, їх використовують "як живе м’ясо". Зі слів Смага, росіяни використовують різні методи, аби вижити в штурмі. Зокрема, вони повзають по крижаній землі, риють нори "як миші", прикидалися мертвими та лежать поруч з трупами своїх товаришів.

"Ми спостерігаємо за ними. Вони лежать під теплими тілами. Зрештою вони піднімаються, рухаються", — повідомив Смага.

Військовий наголосив, що біля Авдіївки ворог сконцентрував 40 тисяч військових та різну бойову техніку — танки, броньовані машини МТ-ЛБ радянських часів і 152-міліметрові гаубиці. Через погіршені погодні умови окупанти пішли в наступ — біля Степового ведуться запеклі бої, окупанти здійснили серію рейдів на Авдіївський коксохімічний завод, додав Іван Смага.

Нагадаємо, 14 грудня ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман повідомив, що російські військові кинули штурмувати Авдіївку в Донецькій області 40 тисяч військових. З його слів, ворог не зміг захопити місто, тоді як влучний момент для цього вже втрачено.

13 грудня аналітики DeepState повідомили, що окупанти за три доби проводили штурмові дії на Авдіївському напрямку у 16 місцях. Ворог активізувався через зміну погоди та появу туману.