Підірвався на міні: ЗС РФ втратили начальника розвідки, який воював у Сирії, — офіцер ЗСУ

З російських некрологів можна дізнатись, що в Україні воюють жителі Башкирії, Мордовії у РФ, а також громадяни Таджикистану.

ЗС РФ втратили на війні в Україні начальника розвідки з Башкирії, який прибув у Луганську область і займався розмінуванням. Крім того, на російсько-українському фронті загинули спецназівці (з Таджикистану і з Підмосков'я) і військовий, який прибув воювати з Мордовії. Про чергову партію "успішно демобілізованих" розповів полковник ЗСУ Анатолій Штефан на сторінці Facebook.

У дописі вказано, що начальника розвідки звали Євгеній Швальов, майор. Росіянин служив у 12 окремій гвардійській бригаді Центрального військового округу і загинув під час бойових дій в Україні. Штефан не вказав, коли саме сталась подія, однак на новинному порталі UFA1RU некролог опублікували у грудні 2022 року.

Євгеній Швальов, майор розвідки ЗС РФ Фото: Анатолій Штефан "Штірліц"

На порталі Уфи розповіли про життєвий шлях офіцера розвідки, який спеціалізувався на розмінуванні. Наприклад, він чотири місяці перебував у Сирії, де діяв у складі російського контингенту. З перших днів вторгнення РФ перебував на території тимчасово окупованих частин Луганської області. Чоловік розповідав родині, що знімає протитанкові мінні загородження біля залізничних шляхів. При цьому скаржився, що мін надто багато — 150 шт. на перегоні в 50 км.

Під час поховання громадянам показали медалі, які Швальов отримав на службі у ЗС РФ. На червоній подушечці загиблого в Україні росіянина — 12 нагород.

Євгеній Швальов, поховання в Башкирії Фото: ufa1.ru Ордени Євгенія Швальова, який загинув в Україні Фото: ufa1.ru

Штефан також повідомив про ще трьох військових ЗС РФ, убитих під час вторгнення.

Офіцер спецназу Бахтовар Оріпов — звання і підрозділ не відомі. На порталі "Радио Озоди" написали, що його поховали 13 грудня 2023 року. Вказали, що чоловіку було 30 років, він приїхав воювати в Україну з Таджикистану. При цьому мав паспорт РФ і навчався у Рязанському військовому училищі.

Бахтовар Оріпов, офіцер спецназу ЗС РФ з Таджикистану

Ще одна втрата ЗС РФ — молодший лейтенант Лазарєв Максим, заступник командира групи спеціального призначення. У Telegram-каналі "Не жди меня из Украины" вказується, що він прибув на війну з Іванова і служив у 215 окремому гвардійському розвідувальному батальйоні. Дата повідомлення про смерть — 13 грудня 2023 року.

Лазарєв Максим, лейтенант ЗС РФ з Іванова Лазарєв Максим, військовий ЗС РФ

Четвертий фігурант допису Штефана — лейтенант Радмір Жалімов. У мережі повідомили, що він приїхав убивати українців з міста Саранськ у Республіці Мордовія.

Радмір Жалімов, лейтенант ЗС РФ

Втрати ЗС РФ — деталі

Зазначимо, згідно з офіційними даними Генштабу ЗСУ Росія під час бойових дій втратила 343 890 осіб. Тим часом західні розвідки уточнили, що може іти мова про 350 тис. загиблих або поранених росіян. Вказали, що це 98% тієї кількості військових ЗС РФ, які почали вторгнення у лютому 2022 року.

Нагадуємо, 14 грудня президент РФ Володимир Путін озвучив розмір російського війська, яке воює в Україні. Слова очільника Кремля пролунали на традиційному прямому ефірі "Підсумки року", під час якого росіяни цікавились найнеочікуванішими питаннями.