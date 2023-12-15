Тепер не "Україна": у Воронежі готель демонтував свою "проукраїнську" вивіску, — ЗМІ (фото)
Російські журналісти пишуть, що раніше із фасаду готелю зняли плакат "готель Україна". Втім в адміністрації не планували змінювати назву, адже не отримували скарг щодо назви від своїх гостей.
У Воронежі місцевий готель вирішив демонтувати свою вивіску "Україна". Про це пише російське видання "Вести Воронеж".
Зазначається, що готель знаходиться у центрі міста на вул. Арсенальній. На головному фасаді будівлі висіла вивіска "готель Україна", однак слово "Україна" у закладі вирішили демонтувати.
Журналісти пишуть, що нової назви закладу поки немає та в адміністрації готелю не захотіли називати причину, через яку вирішили демонтувати вивіску. Також вони не змогли сказати, коли саме її зняли.
Попри це, на сайті готелю залишається стара назва. Зазначається, що готель "Україна" входить до найбільшої мережі готелів Воронежу "Мир гостиниц".
Видання пише, що у серпні минулого року готель зняв із свого фасаду плакат з назвою. Однак тоді адміністрація закладу говорила, що лише планують замінити вивіску на новішу. Також у готелі казали, що не задумувалися над зміною назви, адже після початку війни в Україні не отримували від гостей негативних відгуків відносно назви.
Як повідомляють інші воронезькі видання, також назву готелів змінили й в інших містах. До прикладу у Севастополі готель "Україна" перейменували на "Сімферополь Гранд-готель". Причиною такого рішення називали начебто систематичні українські атаки дронами по житлових будинках.
Окрім того, російські журналісти пишуть, що готель із назвою "Україна" також знаходився у столиці Росії – Москві. Зокрема, його перейменували на Radisson Collection Hotel.
Нагадаємо, 14 грудня у Росії повідомили про атаку безпілотників на військові частини. У Міноборони РФ відзвітували про начебто дев’ять збитих безпілотників. Тим часом українські ЗМІ із посиланням на джерела у розвідці писали, що це була відповідь окупантам на обстріли України.