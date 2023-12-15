Тепер не "Україна": у Воронежі готель демонтував свою "проукраїнську" вивіску, — ЗМІ (фото)

Російські журналісти пишуть, що раніше із фасаду готелю зняли плакат "готель Україна". Втім в адміністрації не планували змінювати назву, адже не отримували скарг щодо назви від своїх гостей.

У Воронежі місцевий готель вирішив демонтувати свою вивіску "Україна". Про це пише російське видання "Вести Воронеж".

Зазначається, що готель знаходиться у центрі міста на вул. Арсенальній. На головному фасаді будівлі висіла вивіска "готель Україна", однак слово "Україна" у закладі вирішили демонтувати.

Журналісти пишуть, що нової назви закладу поки немає та в адміністрації готелю не захотіли називати причину, через яку вирішили демонтувати вивіску. Також вони не змогли сказати, коли саме її зняли.

Фото: Вести Воронеж

Попри це, на сайті готелю залишається стара назва. Зазначається, що готель "Україна" входить до найбільшої мережі готелів Воронежу "Мир гостиниц".

Фото: скриншот Фото: скриншот

Видання пише, що у серпні минулого року готель зняв із свого фасаду плакат з назвою. Однак тоді адміністрація закладу говорила, що лише планують замінити вивіску на новішу. Також у готелі казали, що не задумувалися над зміною назви, адже після початку війни в Україні не отримували від гостей негативних відгуків відносно назви.

Як повідомляють інші воронезькі видання, також назву готелів змінили й в інших містах. До прикладу у Севастополі готель "Україна" перейменували на "Сімферополь Гранд-готель". Причиною такого рішення називали начебто систематичні українські атаки дронами по житлових будинках.

Окрім того, російські журналісти пишуть, що готель із назвою "Україна" також знаходився у столиці Росії – Москві. Зокрема, його перейменували на Radisson Collection Hotel.

Нагадаємо, 14 грудня у Росії повідомили про атаку безпілотників на військові частини. У Міноборони РФ відзвітували про начебто дев’ять збитих безпілотників. Тим часом українські ЗМІ із посиланням на джерела у розвідці писали, що це була відповідь окупантам на обстріли України.